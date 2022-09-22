4. Dünya Göçebe Oyunları'na doğru

4. Dünya Göçebe Oyunları'nda yağlı güreşte Türkiye'yi temsil edecek pehlivanlar belirlendi.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda mücadele edecek pehlivanlar şunlar:
Başpehlivanlar: Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek (Antalya), Mustafa Taş (Sinop), Hüseyin Gümüşalan (Kocaeli), Ertuğrul Dağdeviren (Balıkesir), Recep Kara (Ordu).
Baş altı pehlivanları: Osman Kan (Antalya), Emirhan Ergin (Balıkesir), Hüseyin Kalaycı (Tokat), Seçkin Duman (Kocaeli).
Büyük orta pehlivanları: Salih Şentürk, Hüseyin Soğukoğlu (Antalya), Osman Hazar (Sakarya), Emre Duman (Kocaeli).
Küçük orta büyük boy pehlivanları: Murat Sert (İstanbul), Emre Ayyıldız (Çanakkale), Tolga Odabaşı, Celal Bayar Çilenger (Antalya).
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