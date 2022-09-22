Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa 'nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda mücadele edecek pehlivanlar şunlar:

Kaynak: AA

Dünya Göçebe Oyunları, Kocaeli, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 4. Dünya Göçebe Oyunları'na doğru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.