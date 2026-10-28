4'üncü lig ekibi Fleetwood Town, Arsenal'i penaltılarla eleyip çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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4'üncü lig ekibi Fleetwood Town, Arsenal'i penaltılarla eleyip çeyrek finale yükseldi

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4\'üncü lig ekibi Fleetwood Town, Arsenal\'i penaltılarla eleyip çeyrek finale yükseldi
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İngiltere Lig Kupası 4'üncü turunda 4'üncü lig ekibi Fleetwood Town, normal süresi 1-1 biten maçta Arsenal'i penaltılarda 5-3 mağlup etti. Fleetwood Town tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselirken, Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal kupadan elendi.

İNGİLTERE Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, Lig Kupası Son 16 Turu'nda normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrasında 4'üncü lig ekibi Fleetwood Town'a 5-3 mağlup olarak kupadan elendi.

İngiltere Lig Kupası 4'üncü turunda Fleetwood Town, sahasında Arsenal'i konuk etti. Ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında tarihi bir başarıya imza attı. Normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede seri penaltı atışları sonrasında Arsenal'a 5-3 mağlup ederek tarihinde ilk kez Lig Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmada Arsenal'in genç futbolcusu Max Dowman kırmızı kart görürken, Fleetwood Town kalecisi Jay Lynch yaptığı kurtarışlarla takımının turu geçmesinde önemli rol oynadı.

PENALTI ÇALIŞMADAN ARSENAL'İ ELEDİLER

Fleetwood Town Teknik Direktörü Matt Lawlor, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada maç öncesinde penaltı çalışması yapmadıklarını söyledi. Karşılaşmanın normal süresinin ardından uzatma dakikalarının oynanacağını düşündüğünü belirten Lawlor, yardımcılarının kendisine doğrudan penaltı atışlarına geçileceğini hatırlattığını ifade etti.

Fleetwood Town'ın Arsenal karşısında elde ettiği galibiyet, İngiliz futbolunda son yılların en dikkat çekici kupa sürprizlerinden biri oldu.

Kaynak: DHA
Arsenal FCİngiltereSporSon Dakika

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SON DAKİKA: 4'üncü lig ekibi Fleetwood Town, Arsenal'i penaltılarla eleyip çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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