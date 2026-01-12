Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında salı günü deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray'da Süper Kupa finalinde yedek soyunan Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira maç kadrosunda yer almadı. Öte yandan Afrika Kupası'nda bulunan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, sakatlığı bulunan Wilfried Singo da kadroya yazılmadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina
Son Dakika › Spor › 4 yıldız oyuncu da kadroya eklenmedi! Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kafilesi belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)