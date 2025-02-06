45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu\'nun Lansmanı Gerçekleşti

Spor

45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun lansmanı yapıldı

Ali DANAŞ - İSTANBUL, - ULUSLARARASI Trabzon Yarı Maratonu, "Her Adımda Barışa Koş" mottosuyla 23 Şubat Pazar günü 45'inci kez düzenlenecek. 2025 yılında VakıfBank isim sponsorluğunda koşulacak olan VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun İstanbul'da tanıtım toplantısı yapıldı.

İstanbul'da Sepetçiler Kasrı'nda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında sporun birleştirici gücünü barış, dostluk ve dayanışma mesajlarıyla dünyaya yaymayı hedefleyen Trabzon Yarı Maratonu'nun detayları ve 'Spor Şehri Trabzon' vizyonu aktarıldı. Toplantıda Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu isim sponsoru VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç konuşma yaptı. Basın toplantısının başlangıcında 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler saygıyla anıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bugün burada, VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun heyecanını paylaşmak ve bu önemli organizasyonu birlikte başlatmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Türkiye'nin en köklü yarı maratonu olarak bu yıl yalnızca geçmişimizin gururunu taşımakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğimize dair büyük hedefler belirliyoruz.

45.yılımızı, Trabzon Yarı Maratonu'nun artık kabuklarını kırdığı, hem Türkiye'ye hem de dünyaya kendini anlattığı özel bir yıl olarak nitelendiriyoruz. Spor, yalnızca bir rekabet değil; birleştirici, iyileştirici ve geliştirici gücüyle tüm toplumları birbirine yaklaştıran evrensel bir dil.

Spor, sağlıklı bir toplumun ve sürdürülebilir bir geleceğin temel taşıdır. Trabzon'umuzun, kitlesel spor organizasyonlarıyla daha fazla tanınmasını ve bu etkinliklerin bir sağlık, çevre ve toplumsal bilinç projesine dönüşmesini hedefliyoruz.

Bugün burada bir yarışın duyurusunu yapmıyor; aynı zamanda Trabzon'un enerjisini, doğasını ve spor sevgisini tüm dünyaya gösteriyoruz. Bu vesileyle, organizasyonda emeği geçen tüm ekiplerimize, destek veren kurum ve kuruluşlarımıza, ve bu maratonu bir gelenek haline getiren değerli halkımıza şükranlarımı sunuyorum.

Trabzon Yarı Maratonu, sadece bir yarış değil, bir hikayedir. 45 yıldır birlikte yazdığımız bu hikayeyi, daha güçlü ve daha büyük başarılarla sürdürmek en büyük temennimizdir. Sözlerime son verirken, tüm sporcularımıza başarılar diliyor, bu büyük organizasyonun Trabzon'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok yakında bisikletten ultra maratonlara, yüzmeden bireysel sportif etkinliklere çok daha fazla kitlesel organizasyonlara imza atacağımızın müjdesini verirken Trabzon, sporla büyüyen ve güzelleşen bir şehir olmaya devam edecek" dedi.

Her yaştan ve seviyeden koşucunun katılımına açık olan Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun kayıtları, 18 Şubat Salı günü saat 00: 00'a kadar devam edecek. Kayıt işlemleri, adresinden yapılabilecek.

Dünya'nın en düz parkurlarından biri olarak kabul edilen Trabzon Yarı Maratonu; 21K Uluslararası Maratonu, 10K Çeyrek Maratonu, 4K Halk Koşusu ve 1K Çocuk Koşusu parkurlarıyla her yaştan katılımcıyı bir araya getirecek.

Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'ndan elde edilecek tüm kayıt gelirleri, üç sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Atletizm Vakfı, UNICEF Türkiye Milli Komitesi ve Yeşilay'a aktarılacak.