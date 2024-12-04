5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde Özel Etkinlik - Son Dakika
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5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde Özel Etkinlik

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü\'nde Özel Etkinlik

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde İstanbul'da 'Gönüllülüğün Evrensel Gücü' temasıyla bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte, Gönüllülük İyi Niyet Beyanı paylaşılacak ve çeşitli konularda gönüllülüğün gücü tartışılacak.

04.12.2024 15:08  Güncelleme: 15:09
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GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde özel bir etkinlik düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla İstanbul'da yapılacak etkinlikte Gönüllülük İyi Niyet Beyanı kamuoyuyla paylaşılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı gönüllülüğün ilham veren gücünü kutlamak ve desteklemek için 5 Aralık Gönüllüler Günü'nde özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 'Gönüllülüğün Evrensel Gücü' temasıyla İstanbul Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda saat 14.00'te başlayacak etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da katılacak. Gönüllülüğün Türkiye'deki rolünü ve önemini vurgulayan Gönüllülük İyi Niyet Beyanı, Bakan Bak tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerin yer alacağı etkinlikte, Gonulluyuzbiz.gov.tr'nin yeni kurumsal kimliğinin tanıtımı da yapılacak. Etkinlikte ayrıca medya, eğitim, çevre ve toplumsal dayanışma gibi temalarda gönüllülüğün gücü, alanında uzman konuşmacılar tarafından tartışılacak. Gönüllülüğün farklı alanlarda yarattığı etkileri göstermek için ilham verici hikayeler paylaşılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde Özel Etkinlik - Son Dakika

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