5. Gazi Yarı Maratonu\'nda ödüller sahiplerini buldu

Gaziantep 'te bu yıl bin 300 sporcunun katıldığı 5'inci Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

21K'da genel klasmanda erkeklerde Ersin Tekal birinci olurken, Ramazan Özdemir ikinci, Hüseyin Can üçüncü oldu. Kadınlar genel klasmanında ise Bahar Atalay birinci, Senem Eser ikinci, Dilek Öztürk üçüncü olarak koşuyu tamamladı. 10K da ise yaş kategorilerine göre derece alan yarışmacılara kupaları ve hediyeleri protokol tarafından verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye Atletizm Federasyonu ortaklığı, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda bu yıl 5'nci kez düzenlediği 21 Kilometre Gazi Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Yol Koşusu'nda derece alan atletlere kupaları ve ödül çekleri Onat Kutlar Sahnesi'nde yapılan törenle takdim edildi. Soluksuz geçen mücadelenin ardından 48 kategoride 144 kişi ödüllendirildi. 21K genel klasmanda kadın ve erkek birincilere 18 bin TL ödül verilirken, ikinciler 16 bin TL, üçüncüler ise 14 bin TL ödül kazandı. Öte yandan 21K koşusunda 27'nci olan Ali Şimşek'e ise baklava ödülü verildi. Ödül alan yarışmacıların yer aldığı takımlarda ise sıralama şu şekilde oldu: Erkek Takımlarda birinci TSK Spor, ikinci Beykoz Belediye Spor Kulübü, üçüncü İstanbul Atletizm Kulübü; kadınlar takım sıralamasında ise birinci Bursa Maraton, ikinci Akkuyurungiris, üçüncü Gaziantep Atletizm Kulübü.

Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, maratona katılan tüm sporcuların birinciliği ve madalyayı hak ettiğini söyledi.

Şehre gelen sporcuların gençlere rol model olduğunu söyleyen Şahin, "Gazi şehir kurtuluşunun 102'nci yılında. 102 yıl önce bu şehirde ne yaşandı ise Gazze'de de o yaşandı. 6 bin 317 şehit binlerce gazi. Şehrimiz gazi. Gaziantep'te olmanız Gazi şehre destek olmanız çok önemli. Koşmak kolay değil. Hele tam maraton koşmak kolay değil. Yarı maraton 21 kilometre. 10 K koşusu 10 kilometre. Kolay değil. İman ister, vatan millet sevdası ister bu duruş. İstiklal Marşımızı dünyanın her yerinde okuttuğunuz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Bugün yapılan koşular çok önemlidir. Pazar sabahı herkes koşarken aşkla koşan sizlerle övünüyoruz. Sizlere güveniyoruz. Gençliğimiz emin ellerde. Gençlerimize rol model oluyorsunuz. Sporun kaybedeni yoktur. Sporun derece farkı madalyası da yoktur. Bugün buraya gelen herkes birincidir ve herkes madalya hak etmiştir. Türkiye 100 yılı başlamıştır. Dünyaya koşacağız. Dünyaya Türkiye'nin gücünü göstereceğiz" diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ise Gaziantep'in gerçekleştirilen organizasyonla Türkiye sıralamasında ilk 3'te yer aldığını söyleyerek şu ifadelerde bulundu: "Bu organizasyonla ilgili şunu söylemek istiyorum bana göre Türkiye'de ilk 3'teyiz. Türkiye'de yol koşularında bu yıl kayıtlı insan sayısı 300 bini buldu. Sadece Gaziantep'te sporcularımız yarışırken onların ardından gençlerimizin onları takip etmesi çok önemli. Bu organizasyon 5 yıldır devam ediyor. Daha büyük organizasyonlara imza atmak için çalışacağız. Bir spor adamı olarak Gazze'yle ilgili yapılan zulmü, yapan devletleri ve birleşmiş milletlerde ateşkes imzalamayanları kınıyorum."