5 yıldır takım çalıştırmayan antrenör Beşiktaş'ın başına geçiyor - Son Dakika
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Spor

5 yıldır takım çalıştırmayan antrenör Beşiktaş'ın başına geçiyor

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Beşiktaş'ta teknik direktörlük arayışları sürerken, Serdal Adalı'nın Mehmet Özdilek'le anlaştığı belirtildi. Mehmet Özdilek'in sezon sonuna kadar futbol takımını Serdar Topraktepe ile birlikte yönetmesi planlanıyor. Özdilek, en son 2020'de Erzurumspor'da teknik direktörlük yapmıştı.

09.01.2025 11:03  Güncelleme: 11:15
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Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktörlük arayışları sürerken yeni başkan Serdal Adalı'nın Mehmet Özdilek'le anlaştığı ortaya çıktı.

Serdal Adalı'nın seçimi kazanmasının ardından tüm gözler Siyah Beyazlıların başına gelecek isme çevrilmişti. Bazı görüşmeler yapan Adalı'nın son olarak Mehmet Özdilek'te karar kıldığı belirtildi. Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar futbol takımını Serdar Topraktepe ile birlikte yönetmesi için Mehmet Özdilek'in futbol yapısında yer alması planlanıyor.

ADALI YABANCIYA SICAK BAKMIYOR

Başkan Serdal Adalı, yabancı teknik direktörlere sıcak bakmıyor ve yapılan ön görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı. İbrahim Üzülmez ve Tayfun Korkut gibi isimler yerine Serdar Topraktepe'nin kalması tercih ediliyor. Mehmet Özdilek, geçen sezon Hasan Arat ile girdiği yarışta Serdal Adalı'nın futbolu emanet edeceği isim olarak öne çıkmıştı.

5 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Topraktepe'nin Pro Lisansı olmadığı için şu anda Halim Okta ile birlikte çalışıyor. Adalı'nın Özdilek'i bu yüzden düşündüğü belirtiliyor. Özdilek, en son 2020'de Erzurumspor'da teknik direktörlük yapmıştı. Mehmet Özdilek, kariyeri boyunca birçok takımda teknik direktörlük yaptı.

5 yıldır takım çalıştırmayan antrenör Beşiktaş'ın başına geçiyor

İşte çalıştırdığı bazı takımlar:

5 yıldır takım çalıştırmayan antrenör Beşiktaş\'ın başına geçiyor

Serdar Topraktepe, Mehmet Özdilek, Serdal Adalı, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5 yıldır takım çalıştırmayan antrenör Beşiktaş'ın başına geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • MetinAliFeyyaz:
    BEŞİKTAŞ düşmanı admin haber fotosu neden Sergen? Mehmet Özdilek haberi veriyorsun, ilk fotoyu Sergen yapıyorsun? Sergen BEŞİKTAŞ için yok hükmendedir. Mehmet Özdilek BEŞİKTAŞ'a yakışacak EFENDİ adamdır ama aktifliği yok, Ertuğrul Sağlam ile anlaşalım o da adamdır ve başarılı da 126 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    gelen giden çakıyor bjkye 39 47 Yanıtla
  • Burak:
    ferhat bu ortama yabancı mı getirilir, gelen de ligi takımı tanıyana kadar mahvoluruz. Sezon sonuna kadar Türk antrenör gerekli, başarılı olursa da devam eder. ve ferhat sen yalandan bir iki tane BEŞİKTAŞ lıymış gibi yazıp tüm gün fener için çalışan birisin rezil. Bizi kullanma biraz delikanlı ol fenerli olduğunu söyleyerek adam gibi yorumunu yap 61 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    metinalifeyyazı kayda almayın beyler bu şahıs BEŞİKTAŞI karalamak için yorum yapıyor hoca yabancı olacak Ertuğrulla falan alakamız yok 1 48 Yanıtla
  • hakan ozutemiz:
    sayın admin kardeşim dünyaya nerenle bakıp nerenle anlıyorsun, Mehmet özdilekle ile ilgili yazıp Sergey Yalçının fotoğrafını koyuyorsun, pes dogrusu!!!! 26 1 Yanıtla
  • MetinAliFeyyaz:
    Bravo değiştirdiniz giriş fotoğrafını :) 24 1 Yanıtla
  • hakan ozutemiz:
    admin kardeş işinize biraz CİDDİ yaklaşın lütfen!!! Duyu organlarınızı gerekli özen de kullanın artık 8 0 Yanıtla
  • Recep Türkkay:
    şifo mehmet 6 2 Yanıtla
  • Onur Ünal:
    yalan 3 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Eyvah Eyvah Yorumcu geliyor 2 2 Yanıtla
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