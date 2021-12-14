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6 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

6 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

14.12.2021 21:33
6 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Spor Toto Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Spor Toto Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Fraport TAV Antalyaspor ve Gaziantep FK, çirkin ve kötü tezahürat, Adana Demirspor saha olayları, Demir Grup Sivasspor ise usulsüz seyirci alınmasından dolayı PFDK'ya sevk edildi.

Göztepeli futbolcu Halil Akbunar'ın da kural dışı hareketinden dolayı PFDK'ya sevkine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce yapılan PFDK sevkleri şöyle: "1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu HALİL AKBUNAR'ın 11.12.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 11.12.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 12.12.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 12.12.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.12.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 13.12.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi MEHMET TAYCAN BIYIK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 14.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ABDULLAH YUVACI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 14.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi SÜMEYRA KOÇ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 14.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi MEHMET DURAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 14.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 13.12.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 6 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor


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