60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Wout Poels Kazandı - Son Dakika
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Spor

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Wout Poels Kazandı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Çeşme-İzmir etabıyla tamamlandı. Son etapta Matteo Malucelli birinci olurken, genel klasman şampiyonu Hollandalı Wout Poels oldu.

04.05.2025 17:15  Güncelleme: 17:16
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- 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Hollandalı Wout Poels kazandı

Son etapta Matteo Malucelli birinci oldu

İZMİR - 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap olan Çeşme- İzmir etabını XDS Astana takımından Matteo Malucelli kazandı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu şampiyonu ise Astana ekibinden Wout Poels oldu.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Çeşme - İzmir etabıyla tamamlandı. Yarışın startını, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

Şampiyon Wout Poels oldu

Akdeniz'den, Ege'ye 8 gün süren Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda şampiyon Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels oldu. Poels, toplamda 23 saat 44 dakika 52 saniyeyle genel klasman birincisi oldu. Hollandalı bisikletçi, TUR 2025'in şampiyonu olarak turkuaz mayonun da sahibi oldu. Astana takımından Ekvadorlu Harold Martin Lopez ikinci, Picnic PostNL ekibinden Kolombiyalı Guillermo Juan da Martinez üçüncü oldu.

Son etabı Matteo Malucelli kazandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son gün olan 108.7 kilometrelik Çeşme - İzmir etabını ise Astana takımından Matteo Malucelli 2 saat 23 dakika 26 saniyeyle kazandı. Finiş yine toplu halde gerçekleşirken, bariyer dibinden atak yapan Malucelli tekerlek farkıyla kazandı.

Üç mayonun sahibi belli oldu

En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu, Wout Poels aldı. 37 yaşındaki tecrübeli bisikletçi, hem turkuaz hem de kırmızı mayoyu alarak TUR 2025'i önemli başarılarla tamamladı.

Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, en iyi sprinter olarak ise Polti Visitmalta ekibinden İtalyan sporcu Giovanni Lonardi yeşil mayoyu kazandı.

Öte yandan Türk sporculardan genel klasmanda en iyi dereceyi Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Burak Abay 64. sırada yer alarak elde etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Wout Poels Kazandı - Son Dakika

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