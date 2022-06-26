Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu - Son Dakika
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Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu

26.06.2022 20:27

- Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen tarihi Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı finalde Semih Turgut'u yenen Recep Kara kazandı.

- Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen tarihi Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı finalde Semih Turgut'u yenen Recep Kara kazandı.

Ebe Çamlığı Er Meydanı'nda bu yıl 661. düzenlenen görüşlere baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minikler kategorilerinde 500 sporcunun katıldığı belirtildi.

Müsabakaların finalinde Semih Turgut'a üstünlük sağlayan Recep Kara, başpehlivanlığı elde etti.

Baş altı kategorisinde ise Murat Özkan birinci, İlyas Yıldırım ikinci ve Sadim Bakır ile Rasim Saraç üçüncü oldu.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Kayı Boyu alplerinin bu meydanda hazırlanıp, güreş tuttuğunu ifade ederek, "Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri en eski tarihe sahiptir. Çünkü Osmanlı Devleti 1299 yılında kurulmuş, Osmanlı Devleti'ni kuran Kayılar, yaylak olarak geldikleri şu anki bu alan olan Ebe Hatun Çamlığında güreş tutar, alplerini yeni fetihlere hazırlar ve bu etkinliklerini şölen havasında yaparlardı. Bizler de bu geleneği yüzyıllardır bu topraklarda devam ettiriyoruz" şeklide konuştu

Güreş müsabakalarını Kütahya Valisi Ali Çelik, TBMM İdare Amiri MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç da izledi.

Yeni Ağa Ercan Tokdemir oldu

Bu arada, Geleneksel 661. Tarihi Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ağalık arttırması yapıldı. Yeni ağa Ercan Tekdemir oldu. Eski güreş ağalarından Mehmet Muazzam Şeker, Nadir Gök'ün de katıldığı ağalık arttırmasında, Ercan Tekdemir 150 bin TL ile yeni ağa oldu. Ercan Tekdemir, yaptığı açıklamada, "Hiçbir kimseyi ayırmadan ilçemizdeki tüm paydaşlarla birlikte gelecek sene güreşlerimizi yapacağız" diye konuştu.

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Burhaniye Kızıklı Güreşleri'nin başpehlivanı Fatih Atlı oldu Burhaniye Kızıklı Güreşleri'nin başpehlivanı Fatih Atlı oldu
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu - Son Dakika

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