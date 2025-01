8 Yaşındaki Ali Çıldan Beşiktaş Sevgisini Vapurda Gösterdi

Spor

BEŞİKTAŞ'ın Fenerbahçe galibiyeti sonrası vapurda yaptığı tezahüratlarla dikkat çeken 8 yaşındaki Ali Çıldan, ailesiyle birlikte Beşiktaş- Samsunspor maçını Beşiktaş Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyesi Umut Şenol'un locasında izledi. Maç sonunda konuşan 8 yaşındaki minik taraftar, "Maçın ilk yarısında fazla gol pozisyonu yoktu ama ikinci yarıda rakip 10 kişi kaldığında bayağı baskı yaptık. Golleri atamadık ama berabere kaldığımız için umutluyum. Kazansak daha güzel olurdu" dedi.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği derbi sonrasında, 8 yaşındaki Ali Çıldan'ın Kabataş- Üsküdar vapurundaki coşkulu tezahüratları sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Bu olayın ardından, Beşiktaş Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyesi Umut Şenol, sosyal medyadaki X hesabından Ali'yi ve ailesini ağırlamak istediğini belirtmişti. Dün akşam oynanan Beşiktaş-Samsunspor maçında da Ali ve ailesi Umut Şenol'un locasında ağırlandı. Küçük yaşına rağmen tribünlerdeki coşkusu ve Beşiktaş'a olan sevgisiyle dikkat çeken Ali, maç sonrasında duygularını anlattı.

'BENCE MAÇ ÇOK KEYİFLİYDİ'

Maçın heyecanını paylaşan Ali, sahadaki pozisyonları değerlendirerek, "Bence maç çok keyifliydi. Sondaki pozisyonlarda bir sürü şans kaçırdık. Rafa kayarak kaçırdı galiba, sonra Semih en sonunda kafayla kaçırdı. Ama çok iyi maçtı. Umut Şenol'a çok teşekkür ediyorum bu güzel akşam için. Maçın ilk yarısında fazla gol pozisyonu yoktu ama ikinci yarıda rakip 10 kişi kaldığında bayağı baskı yaptık. Golleri atamadık ama berabere kaldığımız için umutluyum. Kazansak daha güzel olurdu" dedi.

Ali, vapurda yaptığı ve binlerce insana ulaşan tezahüratı hakkında da şöyle konuştu:

"Vapur yolculuklarında her zaman bağırıyorum bazen sesim kısılıyor bazen de kısılmıyor. Orada o akşam hem Fenerbahçe maçını kazandık, hem de babam demişti ki 'Bu maçta kimseyi kaldıramazsın bence ayağa' dedi ve ben de gaza geldim. Sonra da oraya çıktım ve söyledim. Orada da herkes 'çak' yaptı, tepkiler bence çok eğlenceliydi, herkes 'yüklen yüklen' falan dedi."

Marşları babasından öğrendiğini söyleyen 8 yaşındaki Beşiktaş taraftarı Ali, en sevdiği futbolcunun Ciro Immobile olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Marşları babamdan öğrendim ve her maça neredeyse geliyorum. En sevdiğim futbolcu Immobile, çünkü çok fazla mücadele ediyor ve hep golleri o atıyor neredeyse. Gedson Fernandes de geçen seneki favori oyuncumdu. Çünkü hem geçen sene Immobile yoktu, hem de Gedson Fernandes bayağı mücadele ediyordu ve neredeyse bütün golleri o atıyordu."

'EN BÜYÜK HAYALİM FUTBOLCU OLMAK'

Yarıyıl karnesinin de çok iyi geldiğini söyleyen ve devam ettiği futbol okulundaki performansından da bahseden Ali, "Karnem çok iyi geldi. Geliştirebilir iyi de vardı ama hepsi çok iyiydi. Futbol okulunda genellikle golcü oluyorum, hep ileride oynuyorum. Bazen kaleye de geçiyorum. O zamanlar kaleye geçmeyi kendim istiyordum, biraz golcülükten sıkıldığım zamanlarda. Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum" diye konuştu.

MEHMET ÇILDAN: UMUT BEY'E ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Baba Mehmet Çıldan da Ali'nin Beşiktaş sevgisinin hikayesini anlattı. Konuşmasına Umut Şenol'a teşekkür ederek başlayan Çıldan, "Umut Bey'e her şeyden önce çok teşekkür ediyoruz. İlk günden beri bizimle çok ilgilendi. Önce X'te, sonra Instagram'da sosyal medya üzerinden bizi buldu. Her şekilde iletişimde kaldı. Hatta bir maç için biz müsait olamadığımız zaman bile her maç öncesi bizimle iletişime geçti. Çok sağ olsun" ifadelerini kullandı.

'ALİ'YE BEŞİKTAŞ'I ABLASI SEVDİRDİ'

Çıldan, kızı Begüm ile maçlara gitmesinin ardından oğlunun da bu yıl maçlara gelmeye başladığını vurgulayarak, "Ben 12 yıldır kızımı maçlara getiriyorum. Esasında Ali'yi ablası Beşiktaşlı yaptı. Evde marşlar eşliğinde birlikte eğleniyorlar. LGS'den sonra Begüm'le kombinemiz vardı, Ali de bu sene maçlara gelmek istedi ve hiçbir maçı kaçırmadı. Artık tribünlerdeki heyecan onu daha çok mutlu ediyor" dedi.

'BİZ BEŞİKTAŞ'I SEVİNMEK İÇİN SEVMEDİK, ÇOCUKLARIM DA BUNU ÇOK İYİ BİLİYOR'

Maç hakkında da konuşan Çıldan, karşılaşmanın beklediklerinden daha mücadeleci geçtiğini belirterek, "Samsunspor zor bir takım, özellikle son 5-6 haftadır daha iyi oynuyorlar ve istikrarlı gidiyorlar. Ancak Beşiktaş da çok iyi bir performans sergiledi. Çizgiden çıkan toplar oldu ama sonuçta maçın en güzel tarafı mücadelesiydi. Biz Beşiktaş'ı sevinmek için sevmedik, bunu çocuklar da biliyor. Amacımız maçları izleyip keyif almak. Anadolu yakasında oturduğumuz için Üsküdar'da vakit geçirip vapurla gelip dönmek, Ali için çok eğlenceli. Bu yolculuklar ona da bu keyfi taşıdı. İnşallah bundan sonra her şey daha da güzel olur" ifadelerini kullandı.