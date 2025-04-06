8 yıl önce yaşanmıştı! Mourinho'ya verilen cezada emsal alınan olay ortaya çıktı - Son Dakika
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8 yıl önce yaşanmıştı! Mourinho'ya verilen cezada emsal alınan olay ortaya çıktı

8 yıl önce yaşanmıştı! Mourinho\'ya verilen cezada emsal alınan olay ortaya çıktı

PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'yu ''saldırı''dan sevk etti ve ''sportmenliğe aykırı hareket''ten 3 maç ceza verdi. Kurul, Portekizli teknik adama verilen cezada 2017 yılında yine Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Şenol Güneş'in Simon Kjaer'e yaptığı hareketi emsal olarak aldı.

06.04.2025 17:53
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PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası yaşanan olayların ardından sarı-lacivertlilerin faturasını kesti. Kurul, Okan Buruk'un burnunu sıkması nedeniyle "saldırı"dan sevk edilen Jose Mourinho'yu "sportmenliğe aykırı hareket"ten 3 maçla cezalandırdı. Öte yandan PFDK, Portekizli teknik adama verilen cezada emsal kararların dikkate alındığını ifade etti.

ŞENOL GÜNEŞ'İN KJAER'E HAREKETİ EMSAL OLDU

Sözcü'nün haberine göre; Mourinho'ya verilen cezada emsal alınan karar, 2017 yılında Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Şenol Güneş'in Simon Kjaer'e yaptığı hareket oldu. Şenol Güneş, Kjaer'e yaptığı bu hareket sonrası 1 maçla cezalandırılmıştı.

İşte Şenol Güneş'in Kjaer'e yaptığı o hareket;

8 yıl önce yaşanmıştı! Mourinho'ya verilen cezada emsal alınan olay ortaya çıktı

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİNDE YAŞANANLAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini 2-1 sarı-kırmızılılar kazanmış ve adını yarı finale yazdırmıştı. Maçın ardından Okan Buruk'un ile hakemlerin önünde karşı karşıya Jose Mourinho, Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıkmış ve Buruk yerde kalmıştı. Olay sırasında Portekizli teknik adamın yanında olan İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'a yardım etmeye çalışmıştı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra çok sinirlenmiş ve çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmişti. Öte yandan maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı toplamda 7 isme kırmızı kart çıkarmıştı.

Türkiye Kupası, Jose Mourinho, Şenol Güneş, Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Simon Kjær, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 8 yıl önce yaşanmıştı! Mourinho'ya verilen cezada emsal alınan olay ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakan1421:
    fatih terime verilen cezayı niye emsal almadınız, hani şu topu yere hızlı çarptığı için verilen 6 maçlık ceza, yine aynı mevzu işinize geldiği zaman hakemlerde insan işinize gelmediği zaman Yok yapı yok sapı 12 4 Yanıtla
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