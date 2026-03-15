90+4\'te inanılmaz son! Bu golle belki de kümede kalacaklar

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor ile Vanspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

GALİBİYET 90+4'TE GELDİ

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Fofana ve 90+4'de Ruan Teixeria kaydetti. Vanspor'un tek golü 63. dakikada Santeri Hostikka ile geldi. Sakaryaspor'da galibiyet golünü atan Ruan Teixeria ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

KÜMEDE KALMA YOLUNDA KRİTİK ZAFER

Bu sonuçla birlikte puanını 32'ye yükselten Sakaryaspor, kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Konuk ekip Vanspor ise 42 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sakaryaspor, Serikspor ile deplasmanda karşılaşacak. Vanspor, kendi evinde Sarıyer'i konuk edecek.