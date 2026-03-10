90+5'te gelen golle telefonunu tribünden alt kata düşürdü! Sonrasında olanlar daha da ilginç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

90+5'te gelen golle telefonunu tribünden alt kata düşürdü! Sonrasında olanlar daha da ilginç

Haberin Videosunu İzleyin
90+5\'te gelen golle telefonunu tribünden alt kata düşürdü! Sonrasında olanlar daha da ilginç
10.03.2026 17:47  Güncelleme: 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
90+5\'te gelen golle telefonunu tribünden alt kata düşürdü! Sonrasında olanlar daha da ilginç
Haber Videosu

Samsunspor maçını stadyumdan takip eden bir Fenerbahçe taraftarı son dakika golünün ardından telefonunu alt tribüne düşürdü. Alt kata düşen telefonu bulan sarı-lacivertli taraftarlar, eline aldığı telefonla birlikte gol sevincini yaşamaya devam etti.

Trendyol Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe- Samsunspor maçında sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada Sidiki Cherif'in attığı golle 3-2'lik coşkulu bir galibiyete uzandı.

90+5'TEKİ GOLE SEVİNİRKEN TELEFONUNU TRİBÜNDEN DÜŞÜRDÜ

Chobani Stadyumu'nda 90+5'te gelen gol sonrası tribünlerde adeta yer yerinden oynarken yaşanan bir an, sosyal medyada dakikalar içinde viral oldu. Maçı üst tribünde büyük bir heyecanla takip eden bir Fenerbahçeli taraftar, galibiyet golünün ardından öyle bir sevinç yaşadı ki elindeki telefon alt kata uçtu.

TELEFONU BULAN TARAFTAR SEVİNCE DEVAM ETTİ

Alt tribündeki diğer sarı-lacivertli taraftarlar, düşen telefonu hemen fark ederek kaptı ve hiçbir şey olmamış gibi kayıtta olan telefonu eline alarak gol sevincine aynen devam etti. Sosyal medyada "Telefon da gol sevincine katıldı", "Alt tribün teslim aldı", "Bu sevinci yaşatacak telefon buna değer" gibi yorumlarla paylaşılan görüntü, taraftarlar arasında binlerce beğeni aldı.

Son Dakika, Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 90+5'te gelen golle telefonunu tribünden alt kata düşürdü! Sonrasında olanlar daha da ilginç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    görende dünya devini sampiyonlar Ligi'nde yendi felan sanır 4 11 Yanıtla
    berke alberto berke alberto:
    Evet 1 fener dusmanı yokmu başka artıran 8 0
  • Mh459267 Mh459267:
    OFSAYT 1.. OFSAYT 2...! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı’nda kargaşa çıkardı Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
ABD basınında bomba iddia: Trump’tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali ABD basınında bomba iddia: Trump'tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi
Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

18:40
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor Nedeni inanılmaz
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
17:54
Murat Ülker’i bile 3’e katladı Hamdi Ulukaya boşuna Fener’e sponsor olmamış
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış
16:05
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 19:11:37. #7.13#
SON DAKİKA: 90+5'te gelen golle telefonunu tribünden alt kata düşürdü! Sonrasında olanlar daha da ilginç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.