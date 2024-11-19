A Milli Basketbol Takımı Macaristan ile İki Maçta 2\'de 2 Yapmayı Hedefliyor

Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda hedef; 2'de 2 yapmak

Cedi Osman: Yeniden burada olduğum için çok heyecanlıyım. İki maçı da kazanmak istiyoruz

Emre Melih Tunca: İyi çalışıp, iyi oynayıp kazanacağız

Sarper David Mutaf: Burada olmak çok büyük bir gurur ve elimden geleni yaparak takıma destek olmak istiyorum

Gökhan HEBEPCİ - Ali DANAŞ - İSTANBUL, - A Milli Basketbol Takımı oyuncuları Cedi Osman, Emre Melih Tunca ve Sarper David Mutaf, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile oynayacakları iki maçı da kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

A Milli basketbolcular, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan'la oynayacakları maç öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde konuştular.

İlk kez Milli Takım kadrosuna davet edilen Emre Melih Tunca, "Benim için inanılmaz güzel bir his. Çünkü, basketbola başladığım günden beri en büyük hayallerimden biri de burada olmaktı. O yüzden çok iyi hissediyorum" dedi.

Genç basketbolcu, Macaristan maçıyla ilgili de, "Macaristan'la oynayacağımız maçlara en iyi şekilde hazırlanıp, sahadan mutlu sonla ayrılmak istiyoruz. İyi çalışıp, iyi oynayıp kazanacağız" diye konuştu.

Kendisine verilen şansı iyi değerlendirmek istediğini belirten Emre Melih Tunca, "İlk olarak, bana verilen şansı ve süreyi en iyi şekilde değerlendirmek isterim" şeklinde konuştu.

İlk kez Milli Takım kadrosuna çağırılan bir diğer oyuncu Sarper David Mutaf da, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim için çok büyük bir tecrübe. Burada olmak hayallerimden biriydi. Bu yüzden de burada olmak çok büyük bir gurur ve elimden geleni yaparak takıma destek olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Takım'da büyük bir tecrübe kazanacağını dile getiren Sarper David Mutaf, "Burada çok değerli ve önemli oyuncular var. Onlardan çok şey öğreniyoruz. Onlarla aynı sahada olmak bizim için çok büyük bir tecrübe" dedi.

Başantrenör Ergin Ataman ile ilgili de konuşan milli basketbolcu, "Avrupa'nın en büyük koçlarından biri. Hatta bence en büyük koçu. Bir basketbolcu için sahada ondan bir şeyler öğrenmek çok güzel. Ben de ondan alabildiğimi almak ve sahaya yansıtmak istiyorum" diye konuştu.

Yeniden Milli Takım aday kadrosuna çağırılan Cedi Osman ise, "Yeniden burada olduğum için çok heyecanlıyım. Sonuçta büyük bir hedef için bir araya geldik. Avrupa Şampiyonası yolunda çok önemli iki maça çıkacağız. Bu iki maçı da kazanıp büyük bir avantaj yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yunanistan ekibi Panathinaikos'a gelişinde Ergin Ataman'ın büyük etkisi olduğunu dile getiren Cedi Osman, "Panathinaikos'u seçmem benim için zor olmadı. Bunda da tabii ki de Ergin ağabeyin payı çok büyüktü. Uzun zamandır birbirimizi tanıyor oluşumuz, hem de bu zamana kadarki başardıkları nedeniyle benim için kolay bir seçim oldu" dedi.

Avrupa'da da yoğun bir maç trafiği olduğunu vurgulayan milli oyuncu, "Ben en son Euroleague'i bıraktığımda bu kadar yoğun tempoda değildi. Şu an daha yoğun bir tempo var. Ancak NBA'den alışık olduğum için benim için bir sorun yok açıkçası" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar NBA'de oynadıktan sonra Avrupa'ya dönüşüyle bir adaptasyon süreci yaşadığını dile getiren Cedi Osman, şunları söyledi;

"Tabii ki adaptasyon süreci oldu ve hala da olmaya devam ediyor. Geleli daha yeni oldu ama ilk iki aydır biraz o anlamda zorlandığımı söyleyebilirim. Her ne kadar yazları milli takım maçları oynuyor olsak da, Euroleague seviyesindeki maçlar daha farklı. Bu nedenle de adaptasyon süreci benim için biraz farklı geçiyor."

Tecrübeli basketbolcu, takımdaki yeni oyunculara tecrübelerini aktarıp, onlara iyi bir örnek olmak istediğini de vurgulayarak, "Artık yaşlandığımı hissediyorum (gülerek). Uzun zamandır takım arkadaşlarımı tanıyorum. Onlarla uzun zamandır aynı sahayı paylaşıyoruz. Tabii ki alttan da gelen bir jenerasyon var. Benim için burada en önemlisi, onlara iyi örnek olmak. Tecrübelerimi aktarmak ve ağabeylik yapmak... Özellikle A Milli Takım seviyesinde her zaman en üstleri hedeflediğimiz için, bunu da herkese aşılamak istiyoruz. Umarım bunu da bu seneden başlayarak hep en üstleri hedeflemek istiyoruz" diye konuştu.

Ömer Faruk Yurtseven ve Furkan Korkmaz'ın yeniden Avrupa'ya dönmesi hakkında ise Cedi, şu ifadeleri kullandı;

"Hem benim, hem Furkan'ın, hem de Ömer'in tekrar Avrupa'ya geri dönmesi Milli Takım açısından da büyük fayda sağlayacaktır. Biz yazın gelip oynuyorduk ama bir türlü sezon içerisinde beraber olamıyorduk. Şimdi ise böyle bir fırsatımız da var. Bu yüzden elimizden geldiğince burada olup, daha da birlik olarak yaza daha iyi hazırlanmak istiyoruz. En büyük hedefimiz de bu."