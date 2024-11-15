A Milli Basketbol Takımı Macaristan ile Kritik Maçlara Çıkıyor

Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Erkek basketbolunda milli heyecan başlıyor. Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası yolunda Macaristan ile 2 kritik maça çıkacak.

Milliler, Macaristan ile ilk müsabakasını 22 Kasım Cuma günü İstanbul'da oynayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye, 25 Kasım Pazartesi günü Macaristan ile bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Savaria Arena'da oynanacak karşılaşmada hakem topu TSİ 20.00'de havaya atacak.

Milli takım, 18 Kasım'da toplanıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan maçları hazırlıkları kapsamında 18 Kasım Pazartesi günü toplanacak.

Milliler, 19 Kasım Salı günü ise Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

İki maçı kazanırsa Avrupa Şampiyonası bileti alacak

A Milli Takım, Macaristan ile oynayacağı 2 karşılaşmayı kazanması halinde 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Ay-yıldızlılar, İtalya, İzlanda ve Macaristan'ın mücadele ettiği B Grubu'nda çıktığı 2 maçta 1'er galibiyet ve yenilgi sonucunda 2. sırada bulunuyor. İlk müsabakasında İtalya'ya deplasmanda 87-80 yenilen ay-yıldızlılar, ikinci mücadelede ise sahasında İzlanda'yı 76-75 mağlup etti.

Türkiye, Macaristan'a 2 maçta da üstünlük kurması halinde 3 galibiyete ulaşacak ve finallerde yer alma hakkı kazanacak.

Elemelerde şampiyonaya ev sahipliği yapacak takımların ( Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Polonya, Finlandiya) yer almadığı gruplarda ilk 3'e giren ekipler, 2025 Avrupa Şampiyonası bileti alacak.

Ergin Ataman, takımın başında olacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 22 Kasım'da Macaristan ile oynanacak ilk müsabakada takımın başında olacak.

Ataman, başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibinin aynı gün THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris ile maçının olmasına rağmen kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos'un özel izniyle milli mücadelede görev alacak.

Bilet satışları Biletix'te sürüyor

Türkiye-Macaristan maçının bilet satışlarına Biletix'te devam ediliyor.

Karşılaşmanın biletleri, tribünler ve saha içi için 75 lira ile 2 bin 750 lira arasında satılıyor.

Loca fiyatları ise 9 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki ilk erkek milli takım maçı

A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan ile yapacağı karşılaşma, Türkiye'nin basketbol üssü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ilk erkek milli takım maçı olacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin resmi açılışı, 29 Eylül'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle yapıldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Romanya ile 7 Kasım'da yaptığı müsabaka, basketbol üssünde oynanan ilk milli maç olarak kayıtlara geçti.