A Milli Basketbol Takımımızın EuroBasket 2025 Finali'nde Almanya ile oynadığı maç, yurdun dört bir yanında kurulan dev ekranlarda izlendi.
Başkent Ankara'da ise dev ekranın kurulduğu adres Atatürk Orman Çiftliği oldu.
Hazırlanan alanda bir araya gelen binlerce kişi, müsabakayı heyecanla takip etti.
Tezahüratlar da yapan vatandaşlar 12 Dev Adam'a destek verdi. Basketbolseverler, milli takımın neredeyse attığı her baskette büyük sevinç yaşadı.
Son Dakika › Spor › Türkiye-Almanya finali Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan dev ekrandan izlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?