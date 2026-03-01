A Milli Basketbol Takımı Sırbistan'la Önemli Maçta

A Milli Erkek Basketbol Takımı 'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1'inci Tur C Grubu 4'üncü karşılaşmasında yarın Sırbistan ile oynayacağı maç öncesi medya günü düzenlendi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününe katılan; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve takım kaptanı Cedi Osman açıklamalarda bulundu.

OSMAN AŞKIN BAK: KATAR'DA OLMAK İSTİYORUZ

Türk basketbolunun çıkışına değinen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bugün A Milli Takımımızın antrenmanına geldik. Yarın oynanacak maç Sırbistan'la ve dünya basketbolunda önemli bir ekol. Milli takımımızın ilk maçını Sırbistan'da kazanması hem bizleri hem milletimizi sevindirdi. 12 Dev Adam'ın 2025 yılında oynanan Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki çıkışı ve final oynaması, oradaki grup maçında Sırbistan'ı yenmesi önemli şeyler. Takımımız açısından da öz güven artışı. Milletimiz basketbolun çıkışını takdirle karşılıyor. Yapılan tesisler, sayın Cumhurbaşkanımızın spora verdiği destek, basketbola olan sevgisi, basketbolla ilgili görüşleri ve vizyonu bizlere büyük ve modern tesisleri ülkemize kazandırmamıza vesile oldu. Gelenin keyif aldığı bir ambiyansın ortaya çıkmasını sağladı. Milli takımımız, hocamızın liderliğinde, Basketbol Federasyonu Başkanımız ve yönetim kurulunun çabaları, biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak desteklerimizle gerçekten güzel bir çıkış ve trend yakaladı. Bir vizyon ortaya koydu. Türk basketbolu için bir merkez oluşturdu. Bu merkez Türk basketbolunun başarılarıyla devam edecek. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Yarınki Sırbistan maçını kazanıp grupta liderliği pekiştirmek, yolumuza devam etmek istiyoruz. Katar'da yapılacak olan 2027 Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor milli takımımız. Bu yönde de favorilerden bir tanesi. Oyuncularımızın performansı bizleri çok memnun ediyor. Her şey önce milletimiz gerçekten basketbolcularımızı izlerken büyük keyif alıyor. Bizler de onları destekliyoruz. Bu heyecanı ve coşkuyu yaşamak istiyoruz. Herkesi yarın akşamki basketbol maçına bekliyoruz. Zor bir maç olacak. Sırbistan bir ekol. Koç Ergin Ataman hocamız da tecrübeli. Hem EuroLeague'de hem de milli takımdaki başarıları ortada. Başkanımız da Türk basketbolu için önemli bir değer. Görevini ekibiyle beraber çok güzel yapıyor. Bizler de destekliyoruz. Başarılar diliyoruz. İnşallah yolumuz açık olsun. Katar'da olmak istiyoruz. O yüzden de çocuklarımız çalışıyor. Onlara inanıyoruz ve güveniyoruz. 12 Dev Adam'a yarın başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

HİDAYET TÜRKOĞLU: DÜNYA ŞAMPİYONASINA GİDERKEN AVANTAJLI DURUMA GEÇMEK İSTERİZ

Sırbistan maçının çok önemi olduğuna değinen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, karşılaşmanın kolay geçmeyeceğini ifade etti. Hidayet Türkoğlu, "Deplasmanda güzel bir galibiyet aldık. Bu anlamda ekibi kutlamak istiyorum. Ama yarınki maçın önemi bizler için daha da anlamlı. Çünkü kendi seyircimizin önünde, gerek buraya gelecek binlerce taraftarımız, gerekse ekranlarda milyonlarca halkımızın önünde bir galibiyet alıp grubu lider olarak bitirmek isteriz. Özellikle bu grubu. Dünya şampiyonasına giderken avantajlı duruma geçmek isteriz. Kolay bir maç olmayacaktır. Sporcularımız ilk maçın son saniyesine kadar zorlu geçeceğinin farkındalardı. Yarınki maçın da aynı neticede olacağının bilincindeler. Herkes sorumluluklarının bilincinde. Huzurlarınızda bizi her zaman maçtan sonra da arayan başta sayın Cumhurbaşkanımıza, bugün de bizi bu idmanda yalnız bırakmadığı için sayın bakanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bizler gücümüzü bu tip organizasyonları yapma kolaylığını başta sayın Cumhurbaşkanımızın, daha sonra sayın bakanımızın destekleriyle bu kadar kolay yapabiliyoruz. Bizim için çok anlamlı oluyor. İnşallah yarın da gerek buraya gelecek binlerce taraftarımız, gerekse milyonlarca taraftarımızın önünde bir galibiyet daha kazanırız ki grubumuzu daha avantajlı duruma getiririz" diye konuştu.

ERGİN ATAMAN: NAMAĞLUP SERİMİZE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Saha avantajını kullanmak istediklerini belirten A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Yarınki Sırbistan maçı çok önemli. Belgrad'daki maçı kazandık. Karşılaşmanın büyük bir bölümünde de çok iyi oynadık. Son periyotta ise Sırbistan, sonuna kadar direndi. Son 1 dakikada maçı kazandık. Saha avantajını kullanmak istiyoruz. Önceki iç saha maçlarında olduğu gibi coşkulu ve agresif bir savunma ile taraftar desteği ile karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Sırbistan için de önemli bir maç. Üst üste 2 mağlubiyet, onlar için durumu kritik hale getirir. Hazırlığımızı yaptık. Çok fazla teknik ve taktiksel çalışma yapacak fırsatımız olmadı. Elimizde kadroyu en iyi şekilde kullanarak, namağlup serimize devam etmek istiyoruz" dedi.

'BU GRUBU LİDER BİTİRİP BİR ÜST GRUBA ÇIKMAK ÖNEMLİ'

Sırbistan karşılaşmasının zor olacağını söyleyen Ataman, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk maçı kazanmamız, bizi biraz rahatlattı. Bunun anlamlı hale gelmesi için yarın da kazanmamız lazım. Bu grubu lider bitirip bir üst gruba çıkmak önemli. Bu puanları taşıyarak üst gruba çıkmak istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. İlk maçta oynamayan oyuncular vardı. Onların oynamasını bekliyoruz. Özellikle Aleksa Avramovic, Sırbistan'ın en iyi oyun kurucularından bir tanesi. Çok iyi konsantre olmamız lazım. Belgrad'daki maçı unutup, yarına odaklanmamız lazım. Sırbistan, oluşturduğu atmosferle çok net kazanacağımız maçı elimizden alıyordu. Üstünlüğümüzü sahaya yansıtmalıyız. Karşımızda iyi bir koç ve kaliteli oyuncular var. Sırbistan'ın en iyi kadrosuyla oynamayacağız. Bu, bizim de en iyi kadromuz değil. En iyi kadromuzda Avrupa Şampiyonası'nda onları yenmiştik. Kendimize güveniyoruz. Sert bir maç, bizi bekliyor"

'TARIK'IN BİR SÜRE SONRA TÜRK OLARAK OYNAMASINI BEKLİYORUZ'

Tarık Biberovic'in pencere maçlarında takıma iyi katkı verdiğine değinen Ergin Ataman, "Tarık, Fenerbahçe Beko'da gösterdiği Basketbol Avrupa Ligi performansıyla en iyi oyunculardan biri oldu. Hafif bir sakatlığı vardı. Malachi Flynn'ı da takıma adapte etmek istiyoruz. Tarık'ın bir süre sonra Türk olarak oynamasını bekliyoruz. Federasyonun çabaları var. Tarık'ı Türk yapabilirsek, Flynn'ın devşirme hakkını kullanacağız. Bu yüzden Flynn'i de kadroya davet ettik. Tarık, büyük bir fedakarlıkla Belgrad'da oynadı. İyi de oynadı. Maçtan sonra sakatlığı vardı. Ben kendisi ile konuştum. Büyük bir özveri ile yarın oynayabileceğini söyledi. Kendisi uzun yıllardır Türkiye'de oynuyor. Ligde de Türk statüsünde oynuyor. Hepimiz kadar kendisi bir Türk çocuğu. Takımı da yalnız bırakmadı. Fenerbahçe de bu konuda iyi niyet gösterdi. Şimdiki Fenerbahçe yönetimine teşekkür ediyorum. Milli takım, hepimizin. Bu takımı Dünya Kupası'na taşımak, en büyük hedefimiz" diye konuştu.

CEDİ OSMAN: TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE YARIN KAZANMAK İSTİYORUZ

Sırbistan maçını kazanmaları halinde büyük bir avantaj yakalayacaklarına değinen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Cedi Osman, "Güzel bir galibiyet oldu. İyi oynamıştık. Yarınki maç daha önemli hale geldi. İlk maça göre daha zor olacak. Kazandığımız takdirde büyük bir avantaj yakalayacağız. Sırbistan'da ilk maçta oynamayan 1-2 oyuncu, yarınki karşılaşmada görev alabilecek. Taraftarımız önünde yarın kazanmak istiyoruz" dedi.

'SIRBİSTAN'I YENERSEK BÜYÜK BİR AVANTAJ YAKALAYACAĞIZ'

İlk maçı kazandıkları için avantajlı olduklarını söyleyen Cedi Osman, "İlk galibiyeti daha anlamlı hale getirmemiz için yarın da kazanmalıyız. Galibiyetler bir sonraki gruba taşınıyor. Bu yüzden Sırbistan'ı yenersek büyük bir avantaj yakalayacağız" ifadelerinde bulundu.

'KARŞIMIZDA İYİ BİR TAKIM VAR'

Sırbistan maçına hazır olduklarını ifade eden Cedi Osman, "Bildiğimiz Sırbistan olmasa da tecrübeli oyuncuları var. Karşımızda iyi bir takım var. Bu sabah ve akşam olmak üzere toplantılarımızı yaptık. Yarınki maça hazır olacağız" diyerek sözlerini noktaladı.