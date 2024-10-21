A Milli Erkek Hentbol Takımı\'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kamp Kadrosu Açıklandı

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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, EHF Erkekler 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'ta 7 Kasım'da Avusturya ile deplasmanda ve 10 Kasım'da Ankara'da Almanya ile oynayacağı maçların kamp kadrosu açıklandı.

THF Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çalışmalarını sürdürecek olan Başantrenör Daniel Gordo Rios yönetimindeki Milli Takım, 4 Kasım tarihinde Cemal Kütahya Kamp Eğitim Tesisi'nde toplanacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Avusturya ile oynayacağı ilk maç Bregenz kenti Handballarena Rieden-Vorkloster'de saat TSİ 20.00'de başlayacak. 10 Kasım'da THF Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak Almanya müsabakası ise saat 17.10'da başlayacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu şöyle:

Kaleci: Yunus Özmusul (Depsaş Enerji As), Enis Yatkın (Beşiktaş), Mehmet Emre (Nilüfer Belediye)

Sol kanat: Samet Kanberoğlu (Depsaş Enerji As), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş)

Sol oyun kurucu: Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş)

Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Onur Ersin (Beykoz Belediyesi), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi)

Sağ oyun kurucu : Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş)

Sağ kanat : Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Görkem Biçer (Nilüfer Belediye)

Pivot: İlkan Keleşoğlu (CSM Foscani), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Alper Aydın (Beşiktaş) - İSTANBUL