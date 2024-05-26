A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye 3-1 yenildi - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye 3-1 yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD\'ye 3-1 yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki dördüncü maçında ABD'ye 3-1 yenilerek, organizasyonun Antalya etabını galibiyet alamadan tamamladı. Türkiye, maçta ilk seti kazanmasına rağmen sonraki setleri kaybederek mağlubiyeti kabul etti. ABD ise Antalya etabını 3 mağlubiyet, 1 galibiyetle tamamladı.

26.05.2024 19:31
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Salon: Antalya

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Türkiye: Efe Mandıracı, Arslan Ekşi, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Faik Samet Güneş, Adis Lagumdzija ( Volkan Döne, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Murat Yenipazar, Yasin Aydın, Vahit Emre Savaş)

ABD: Champlin, Knigge, Hanes, Isaacson, Gasman, Ewert (Dagostino, Garcia, Tuaniga, Wetter, Wildman, Briggs)

Setler: 25-20, 22-25, 25-27, 21-25

Süre: 108 dakika (25, 25, 32, 26)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki dördüncü maçında ABD'ye 3-1 yenilerek, organizasyonun Antalya etabını galibiyet alamadan tamamladı.

"Filenin Efeleri", Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen ve ilk kez sahne aldığı Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabındaki son maçında ABD ile karşılaştı.

Antalya Spor Salonu'nda voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setine etkili başlayan taraf, ay-yıldızlı ekip oldu. Hücumda ve savunmada üstün oynayan Türkiye, servis, blok ve smaç sayılarla setin ortasında skoru 6 farka (17-11) çıkardı. "Filenin Efeleri" ABD'nin farkı kapatma çabasına karşın ilk seti 25-20 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci set, iki takımın karşılıklı sayıları ile başladı. Bir ara öne geçen (6-3) A Milli Erkek Voleybol Takımı, 14-14 eşitlikten sonra üç sayılık (18-15) farka ulaştı. ABD'nin ikinci sette ikinci kez eşitliği yakalamasıyla (18-18), başantrenör Cedrid Enard mola aldı. Ay-yıldızlılar, mola dönüşü dört sayı (20-24) geriye düştüğü ikinci seti üç sayı farkla (22-25) kaybetti: 1-1.

Üçüncü setin başında ağırlığını yeniden hissettiren "Filenin Efeleri" üç sayılık (10-7) fark yakaladı. Bu üstünlüğünü devam ettiremeyen Türkiye'nin, setin sonuna doğru ABD'nin 20-17 öne geçmesinin ardından farkı kapatma çabası sonuç verdi: 24-24. Buna rağmen üçüncü seti 27-25 üstün tamamlayan ABD, skorda öne geçti: 1-2.

ABD, dördüncü seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı.

Antalya etabı 4 mağlubiyetle bitti

Organizasyonda daha önce de Kanada (3-1), Hollanda (3-2), Fransa'ya (3-1) yenilen Türkiye, Antalya etabını 4 mağlubiyetle tamamladı.

İtalyan başantrenör Alberto Giuliani ile 25 Aralık 2023'te yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Fransız başantrenör Cedrid Enard, milli takımla ilk organizasyonunda henüz galibiyetle tanışamadı.

"Filenin Efeleri", ligin ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadelesini sürdürecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, organizasyonun Japonya etabında Slovenya, Polonya, İran ve Almanya, Slovenya ayağında ise Bulgaristan, Arjantin, Sırbistan ve İtalya'yla mücadele edecek.

Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda 16 takımın yer aldığı puan cetvelinde ilk 8'deki takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı garantileyen 8 ülke dışında en yüksek FIVB sıralama puanına ulaşan ilk 4 ülke de Fransa'daki organizasyona katılma hakkı elde edecek.

Ligde Polonya'ya (3-0), Fransa'ya (3-0), Bulgaristan'a (3-1) yenilen ABD ise bu sonuçla Antalya etabını 3 mağlubiyet, 1 galibiyetle tamamladı.

Kaynak: AA

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