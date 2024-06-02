A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabının kadrosunu açıkladı - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabının kadrosunu açıkladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabının kadrosunu açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi Japonya etabının kadrosunu duyurdu. Milliler, 5-9 Haziran tarihlerinde Japonya'da Slovenya, Polonya, İran ve Almanya ile karşılaşacak.

02.06.2024 14:41
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi Japonya etabının kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun ikinci haftası, 5-9 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde gerçekleştirilecek.

Japonya'da Slovenya, Polonya, İran ve Almanya'yla karşılaşacak milliler, ilk maçını 5 Haziran Çarşamba günü Slovenya'yla oynayacak.

Sakatlıkları nedeniyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı'nın yer almadığı Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül

Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu

Maç programı

"Filenin Efeleri"nin maç programı ise şu şekilde:

5 Haziran Çarşamba:

TSİ 09.30 Slovenya-Türkiye

6 Haziran Perşembe:

TSİ 13.30 Polonya-Türkiye

8 Haziran Cumartesi:

TSİ 06.00 İran-Türkiye

9 Haziran Pazar:

TSİ 09.30 Almanya-Türkiye

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabının kadrosunu açıkladı - Son Dakika

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