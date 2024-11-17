A Milli Futbol Takımı Galler ile 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı Galler ile 0-0 Berabere Kaldı

A Milli Futbol Takımı Galler ile 0-0 Berabere Kaldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 5'inci maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Vincenzo Montella, oyuncularının performansını övdü ve A Ligi'ne çıkma hedefinde olduklarını belirtti. Galler'in teknik direktörü Craig Bellamy ise maçın kendileri için gelişim fırsatı sunduğunu ifade etti.

17.11.2024 00:19  Güncelleme: 00:23
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 5'inci maçında Kayseri'de konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kaldı. Bu mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Geçmiş maçlarda verdiğimiz emeklerden dolayı elde ettiğimiz bir avantajımız var. Hedefimiz tabii ki de A Ligi'ne çıkabilmek. O yüzden hedefimiz doğrultusunda burada yürümeye devam edeceğiz" dedi. Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy ise, "Çok zor bir maç geçirdik ama top kontrolü açısından kendimizi geliştirdik. Zamanlamamız daha iyi olabilirdi. Bugün bunu daha iyi anladık. Kendimizi daha çok geliştireceğimiz bir maç oldu" ifadelerine yer verdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 5'inci maçta Türkiye, Kayseri'de karşılaştığı Galler ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Vincenzo Montella, "Oyuncularım muazzam bir performans gösterdi. Kaleye 25 şutumuz var. Rakibe çok fazla fırsat vermedik. Başından sonuna kadar bu maçta böyle bir performans göstermek beni daha da çok gururlandırıyor. O yüzden ileride de elimizden geldiğince de bu şekilde devam etmeye gayret edeceğiz" dedi.

'HAKAN'I UFAK BİR SAKATLIĞI OLDUĞU İÇİN ÇIKARTMAK ZORUNDA KALDIK'

Hakan Çalhanoğlu'nun oyundan alınmasını da değerlendiren Montella, "Hakan'ı sahadan almak gerçekten çok zor. Dünyanın herhangi bir takımına koyun hiçbir şekilde çıkartmak istemezsiniz. Oyunu domine eden bir futbolcu. Sadece ufak bir sakatlık olduğu için çıkartmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Gerçekçi olmaları gerektiğini aktaran Montella, "Beraberliğin değerli olabileceğini düşünüyorduk. Ama herhangi bir şekilde negatifliğe yer vermiyoruz. Çünkü gerçekçi olmamız lazım. Böyle bir atmosferde, böyle bir performans gösterdiğimiz maçta tabii ki de bugün galip gelmek isterdik. Ama şunu da söylemek lazım. Geçmiş maçlarda verdiğimiz emeklerden dolayı elde ettiğimiz bir avantajımız var. Hedefimiz tabii ki de A Ligi'ne çıkabilmek. O yüzden hedefimiz doğrultusunda burada yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'BU SORUMLULUĞU ALDIĞI İÇİN KUTLUYORUM'

Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı penaltı pozisyonuna değinen Montella, "Penaltıyla alakalı şunu söyleyeyim. Baktığımızda Arda da iyi vuruyor. Kerem de biliyorsunuz çok iyi kullanıyor. Orkun da kullanabiliyor. Ama penaltıları sadece o sorumluluğu elinde tutan, yüreğini ortaya koyan futbolcular taşır. O yüzden bu konuda herhangi bir şey söyleyemem. Bu sorumluluğu aldığı için de kutluyorum" ifadelerini kullandı.

CRAIG BELLAMY: KENDİMİZİ DAHA ÇOK GELİŞTİRECEĞİMİZ BİR MAÇ OLDU

Kendilerini geliştirecekleri bir maç olduğunu söyleyen Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy, "Oyuncularımızın vücutları gerçekten çok güçlüydü. Hepsi gerçekten büyük yetenekler. Çok zor bir maç geçirdik ama top kontrolü açısından kendimizi geliştirdik. Zamanlamamız daha iyi olabilirdi. Bugün bunu daha iyi anladık. Kendimizi daha çok geliştireceğimiz bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

'PENALTI ADALETLİYDİ'

A Milli Futbol Takımı'nın kazandığı penaltı hakkında konuşan Bellamy, "Kontrol biraz daha iyi olabilirdi. Skora direkt gidebilirdik. Asıl amacımız topa sahip olmayı geliştirmek. Bunu biraz daha artırmamız gerekiyor. Son dakikadaki top kontrolü önceki maçların tam tersi oldu. Önceki maçlarda top kontrolümüz daha iyiydi. Penaltı hakkında ne desem bilmiyorum. Ancak penaltı tamamen adaletliydi. Ona inanıyorum" dedi.

'TÜRKİYE OLARAK BUGÜN ÇOK İYİYDİNİZ'

Karşılaşmanın atmosferiyle ilgili soruya yanıt veren Bellamy, şöyle konuştu:

"Oyuncularımızı bu atmosfere hazırladık ama klasik bir hazırlamaydı. Bütün futbolcularımızın tecrübesi var. Bugün nasıl oynadığımıza baktık. Daha hızlı olmamız gerekiyor. Bugün iyi ve kötü anlar yaşandı. Bugün gerçekten baskıcı bir durum vardı. Etraf çok sıcaktı. Ondan dolayı baskı hissettiler. Oyuncuları hazırlarsınız ama bu zordur. Bu olay oyuncularda bitiyor. Türkiye olarak bugün çok iyiydiniz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Galler ile 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika

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