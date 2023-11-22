A Milli Takım'ı taşıyan uçan Montella'nın ağabeyi rahatsızlanınca acil iniş yaptı

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A Milli Takım\'ın uçağı zorunlu iniş yaptı

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Galler maçı sonrası İstanbul'a dönen A Milli Takım'ı taşıyan uçak teknik direktör Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yaptı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"UÇAK ZORUNLU İNİŞ YAPTI"

"A Milli Takım kafilesini Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yapmıştır.

"MONTELLA VE HAMİT ALTINTOP REFAKETÇİ OLMAK İÇİN UÇAKTAN AYRILDI"

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, E. Montella'nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrılmıştır. A Milli Takım uçağının İstanbul Havalimanı'na varış saati kesinleştiğinde gerekli duyuru yapılacaktır."