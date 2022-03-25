A Milli Futbol Takımı, Konya'da - Son Dakika

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A Milli Futbol Takımı, 29 Mart Salı günü özel karşılaşmada İtalya ile yapacağı maçın hazırlıkları için Konya'ya geldi.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.

A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde yarın başlayacak.

Türkiye-İtalya karşılaşması, 29 Mart Salı günü 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.