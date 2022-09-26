Taraftar Stefan Kuntz'u istifaya çağırıp yeni hoca istedi! İşte koltuğa oturabilecek Türk teknik direktörler - Son Dakika
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Taraftar Stefan Kuntz'u istifaya çağırıp yeni hoca istedi! İşte koltuğa oturabilecek Türk teknik direktörler

26.09.2022 00:05

A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları'na 2-1 yenilgisinden sonra Stefan Kuntz'a tepkiler arka arkaya geliyor. Türk bir hocanın takımın başına geçmesini isteyen futbolseverler, Alman teknik direktörün koltukta bir dakika daha oturmamasını istiyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda boşta olan Fatih Terim, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın ve Ersun Yanal gibi isimlerden birinin takımın başına geçmesi isteniyor.

Uluslar C Ligi'ndeki son maçında Faroe Adaları'na 2-1 yenilen A Milli Takım, tüm Türkiye'yi hayal kırıklığına uğrattı. Karşılaşma sonrası Alman hocaya büyük tepki gösterilirken, sosyal medyada yerli bir hocanın takımın başına geçmesi istendi.

STEFAN KUNTZ İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Takım, Faroe Adaları karşısında adeta yıkımı yaşadı. Sahada hiçbir varlık gösteremeyen Ay-Yıldızlılar, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Son 2 maçında kadro değeri ve UEFA sıralamaları baz alındığında çok altımızda olan 2 takımdan 5 gol yememiz sonrası Stefan Kuntz istifaya çağrıldı.

TÜRK TEKNİK DİREKTÖR İSTENİYOR

Sosyal medyada Alman hocayı istifaya çağıran futbolseverler, şu anda boşta olan Türk hocalardan birinin göreve geçmesini istedi. Fatih Terim, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Ersun Yanal'ın şu anda takım çalıştırmadığı belirtilirken bu isimlerden birinin A Milli Takım'ın yeni hocası olması yönünde TFF'ye çağrılar yapıldı.

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A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftar Stefan Kuntz'u istifaya çağırıp yeni hoca istedi! İşte koltuğa oturabilecek Türk teknik direktörler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftar Stefan Kuntz'u istifaya çağırıp yeni hoca istedi! İşte koltuğa oturabilecek Türk teknik direktörler - Son Dakika
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