Taraftar Stefan Kuntz'u istifaya çağırıp yeni hoca istedi! İşte koltuğa oturabilecek Türk teknik direktörler

Deniz Baykal'la ilgili bir parti harekete geçti! Vekilliğinin düşürülmesini istiyorlar

Uluslar C Ligi'ndeki son maçında Faroe Adaları'na 2-1 yenilen A Milli Takım, tüm Türkiye'yi hayal kırıklığına uğrattı. Karşılaşma sonrası Alman hocaya büyük tepki gösterilirken, sosyal medyada yerli bir hocanın takımın başına geçmesi istendi.

STEFAN KUNTZ İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Takım, Faroe Adaları karşısında adeta yıkımı yaşadı. Sahada hiçbir varlık gösteremeyen Ay-Yıldızlılar, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Son 2 maçında kadro değeri ve UEFA sıralamaları baz alındığında çok altımızda olan 2 takımdan 5 gol yememiz sonrası Stefan Kuntz istifaya çağrıldı.

TÜRK TEKNİK DİREKTÖR İSTENİYOR

Sosyal medyada Alman hocayı istifaya çağıran futbolseverler, şu anda boşta olan Türk hocalardan birinin göreve geçmesini istedi. Fatih Terim, Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Ersun Yanal'ın şu anda takım çalıştırmadığı belirtilirken bu isimlerden birinin A Milli Takım'ın yeni hocası olması yönünde TFF'ye çağrılar yapıldı.