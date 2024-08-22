A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella Trabzonspor\'u ziyaret etti

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir araya gelen İtalyan teknik adam, kendisiyle takımın son durumu, Türk futbolu ve milli takımı ilgilendiren konular hakkında fikir alışverişi yaptı ve deplasmanda oynanacak müsabakada Trabzonspor'a başarılar diledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu akşam oynanacak St. Gallen - Trabzonspor karşılaşmasını St. Gallen Arena'da izleyecek.