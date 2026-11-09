A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hedefiyle medya günü düzenledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 2027 FIBA Avrupa Şampiyonası elemeleri ikinci turunda oynanacak Karadağ, İsrail ve Polonya maçları öncesi medya günü düzenlendi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen medya gününe Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Frederic Dusart, genel menajer Arzu Özyiğit ve milli basketbolcular katıldı.

Yönetim olarak hedeflerinin her zaman erkek ve kadınlarda ülkeyi en iyi anlamda temsil edecek organizasyonlarda yer almak olduğunu kaydeden Hidayet Türkoğlu, "Son dönemlerde kadınlarımız bizi gururlandıracak başarılar elde ettiler ancak turnuvalarda istediğimiz başarıları alamadık. Bunu da kendimizi geliştirmemiz gereken noktalar olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Önümüzde önemli üç maçlık bir süreç var. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek noktaya gelmek. Daha sonra da inanıyorum ki sporcularımızın gelişimiyle Avrupa Şampiyonası'na hazır bir şekilde gideceğiz. Bu sene yeni bir ekiple kadroyu kurduk. Yeni başantrenörümüze ve ekibine başarılar diliyorum. Takıma ablalık yapacağını düşündüğümüz Arzu'yu da ekibimize dahil ettik. Ona da başarılar diliyoruz. Kadromuz Avrupa Şampiyonası'na gidebilecek güçte. Yönetim olarak kadınlarımıza her anlamda güveniyoruz. Karadağ maçıyla da sahaya çıktıklarında bunu göstereceklerdir. Bütün ekibe başarılar diliyorum. Oyuncularımız bu formanın anlamını ve değerini biliyorlar. İnşallah ülkemizi gururlandıracak başarılar elde ederler. Konu milli takım olunca halkımız da her zaman gerekeni yapmıştır. İnanıyorum ki burada da milli takımımızı yalnız bırakmayacaklar. Onların desteğiyle milli takımımız inşallah bizi gururlandıracak başarılar elde edecek." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, yönetim olarak görevlerinin her zaman doğru ekip kurmak olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sporcular performans gösteriyor, bizim görevimiz onlara antrenör ve teknik ekip olarak destek olmak. Saha içinde ve dışında tecrübeli isimlerden faydalanacağımızı ümit ediyoruz. Yeni ekipler de getirsek sahada performans gösterecek olanlar sporcularımız. Eminim ki onlar da sorumluluklarının bilincindeler. Biz de her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hepimizin hedefi ülkemizi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil edebilmek. Bu anlamda da onlara sonuna kadar güveniyoruz."

Frederic Dusart: "3 maçı da en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Frederic Dusart, takımın başında olduğu için onur duyduğunu belirtti.

Asıl odak noktalarının takımın kendisi olduğunu dile getiren Dusart, "Başantrenör olarak göreve başladığım için çok onur duydum. Maç bir sonraki adım olacak çünkü yeni alışkanlıklar edinmemiz gerekecek. Bu nedenle öncelikle kendimize odaklanıyoruz. 3 maçı da en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Karadağ zor bir takım, ilginç bir maç olacak. Esas noktalara odaklanarak maçı alma hedefimizden şaşmayacağız. Ayrıntılarda boğulmaya vaktimiz yok ama takımımız hazır." dedi.

Fransız çalıştırıcı, yakın zamanda göreve gelmiş olmasına rağmen takımı iyi tanıdığını ifade ederek, "Belçika'da asistan koç olarak görev yapıyordum. Oradayken Türkiye ile de karşılaştığımız için takımı tanıyorum. İyi bir kimya tutturulduğunu söyleyebilirim. Çok kısa bir zaman olmasına rağmen takım olarak olabildiğince hazırız." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda da başantrenör olarak görev yapan Dusart, milli takıma gelmeden önce takımdan bazı isimlere danıştığını anlatarak, "Gelmeden önce Sevgi, Derin ve Gökçen ile irtibatım oldu. Onların Galatasaray'da geliştirdiği belli başlı alışkanlıklar var. Hepsi takımın hızlı adapte olmasına yardımcı olacaklardır. Benim oynatma stilime ve gidişata yönelik olarak değerli bir katkı sunacaklarına eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Arzu Özyiğit: "Yeni hocamızla çok güzel bir kamp dönemi başladı"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Arzu Özyiğit, yıllarca milli takım kaptanlığı yaptığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Daha sonra olimpiyatlarda bu takımı temsil etme onuruna eriştim. Yıllar sonra bu görev bana geri geldi ve mutlulukla vatanıma hizmet için buradayım. Yeni hocamızla çok güzel bir kamp dönemi başladı. Bunun maçlara yansıyacağını düşünüyoruz. Çok iyi sonuç alarak önce Avrupa Şampiyonası, sonra madalya ve olimpiyat hedefimize odaklanmak istiyoruz. Milli takım ruhu hiçbir zaman eksilmez. Ay-yıldız olduğu sürece aynı istekle sporcularımız çalışır. Çok yoğun bir sezon arasında böyle bir organizasyondayız. Kızlar bir gün önce maç yapmış olmalarına rağmen, ağrıları olmasına rağmen burada çalışıyorlar. Kendilerinin iyi bir performans ortaya koyacağına inanıyorum. Milli takım onların en büyük sorumluluk aldığı yer. Ülkelerini çok iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum."

Takım kaptanı Olcay Çakır ise önlerindeki 3 maçı da kazanmak istediklerini aktararak, "Önümüzde üç önemli maç var. Üç maçtan da galibiyetle ayrılıp önümüze bakmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu. Yeni bir koçumuz ve yeni bir yöntemimiz var. Herkesin kulübünde bambaşka bir düzeni var, burada da yeni bir düzene adapte olmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu konuda yalnız değiliz. Hazırlıklarımız güzel ilerliyor. İki antrenman yaptık. En iyi şekilde hazır olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazırlıklar sürüyor

Turun ilk maçında 11 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da Karadağ'ı konuk edecek milliler, medya gününün ardından ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirdi.

İdmanın öncesinde başantrenör Frederic Dusart, ay-yıldızlı takıma kısa bir konuşma yaptı.

Antrenmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleri yapan milli takım, ardından şut ve taktik çalıştı.

Maç programı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri ikinci tur müsabakalarının maç programı (TSİ) şu şekilde:

11 Kasım Çarşamba:

19.00 Türkiye-Karadağ (Basketbol Gelişim Merkezi)

14 Kasım Cumartesi:

20.40 İsrail-Türkiye (Rimi Olympic Centre)

17 Kasım Salı:

19.00 Polonya-Türkiye (Gorzow Arena)