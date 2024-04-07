A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Güney Afrika\'yı 8-1 mağlup etti

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu beşinci ve son maçında Güney Afrika'yı 8-1 mağlup etti.
Milliler, İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan maçı kazanarak ikinci galibiyetini elde etti.
Günün diğer maçlarında Yeni Zelanda, Hong Kong'u 2-1, Kuzey Kore de Avustralya'yı aynı skorla yendi.
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Süper Kupa maçının yarıda kalmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ilk kez konuştu. Özbek, ''Dünyaya mahcup olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu futbolu insanlara sevdirmek. U19 takımından çocukları çıkarıyorsunuz bu çocuklara yazık değil mi?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Galatasaraylı taraftarlar, kentin birçok noktasında kutlama yaparak sevinçlerini gösterdi. Flamalarını sallayan ve halay çeken taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekildiği ve karşılaşmada Galatasaray adına tek golü atan yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Wanda Nara, "Futbol cesurlar içindir. Şampiyonlar. Tebrikler." paylaşımını yaptı.
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