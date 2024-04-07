A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Güney Afrika'yı 8-1 mağlup etti - Son Dakika
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A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Güney Afrika'yı 8-1 mağlup etti

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Güney Afrika\'yı 8-1 mağlup etti

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu beşinci ve son maçında Güney Afrika'yı 8-1 mağlup etti. Milliler, İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan maçı kazanarak ikinci galibiyetini elde etti. Günün diğer maçlarında Yeni Zelanda, Hong Kong'u 2-1, Kuzey Kore de Avustralya'yı aynı skorla yendi.

07.04.2024 23:03  Güncelleme: 23:05
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A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu beşinci ve son maçında Güney Afrika'yı 8-1 mağlup etti.

Milliler, İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan maçı kazanarak ikinci galibiyetini elde etti.

Günün diğer maçlarında Yeni Zelanda, Hong Kong'u 2-1, Kuzey Kore de Avustralya'yı aynı skorla yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Güney Afrika'yı 8-1 mağlup etti - Son Dakika

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