A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı öncesi hazır - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı öncesi hazır

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı öncesi hazır

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Azerbaycan maçı öncesi takımın hazır olduğunu ve play-off'ları garantilemek istediklerini söyledi. Kıragası, rakiplerinin sert ve agresif bir oyun sergileyeceğini belirtirken, takımın taktik varyasyonlar üzerinde çalıştığını ve emeklerinin karşılığını almayı çok istediklerini ifade etti.

03.06.2024 12:01
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A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, " Bakü'de Azerbaycan'ın sert ve agresif oyununu devam ettireceğini düşünüyoruz. Rakibimiz, savunmada kazandıkları toplarla hızlı ve direkt hücumu deneyecektir. Ancak biz gerekli tüm taktik varyasyonlarımız üzerine çalıştık. Tüm takım, teknik ekip ve staff olarak çok ciddi bir emek harcıyoruz. Bu emeğimizin karşılığını almayı çok istiyoruz. Yarın burada Azerbaycan'ı yenip, play-off'ları garantilemek istiyoruz" dedi.

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, yarın saat 18.00'de Dalga Arena'da oynanacak Azerbaycan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMIZIN ORTAYA KOYDUĞU PERFORMANSTAN SON DERECE MEMNUNUZ"

Gruptaki karşılaşmalarda çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Kıragas, "Şimdiye kadar 3 maç oynadık. İlk 3 maçımızda da takımımızın ortaya koyduğu performanstan son derece memnunuz. Takımımızın taktik anlayışı, oyunu iki yönlü oynamaya başlaması gelecek adına sevindirici. Oyuncularımız, her maç taktiksel disiplinden kopmadan çok iyi bir mücadele örneği gösteriyor" şeklinde konuştu.

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAYI ÇOK İSTİYORUZ"

Yarın oynanacak Azerbaycan karşılaşmasını da değerlendiren Necla Güngör Kıragası, "2025 Avrupa Şampiyonası yolunda play-off turuna tarihte ilk kez bu kadar yakınız. Ülkemizde kadın futboluna yapılan yatırım ve planlama, bizi daha büyük hedeflere ulaşmak için cesaretlendiriyor. Yarın Bakü'de Azerbaycan'ın sert ve agresif oyununu devam ettireceğini düşünüyoruz. Rakibimiz, savunmada kazandıkları toplarla hızlı ve direkt hücumu deneyecektir. Ancak biz gerekli tüm taktik varyasyonlarımız üzerine çalıştık. Tüm takım, teknik ekip ve staff olarak çok ciddi bir emek harcıyoruz. Bu emeğimizin karşılığını almayı çok istiyoruz. Yarın burada Azerbaycan'ı yenip, play-off'ları garantilemek istiyoruz. Sonrasında İsviçre ile Kocaeli'de oynadıktan sonra Macaristan deplasmanımız kalıyor. O maçlarda da yerimizi belirleyeceğiz. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu

Kaynak: DHA

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