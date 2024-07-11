2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup\'ta Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı İsviçre ile karşılaşacak

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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta Türkiye'yi temsil eden Kadın A Milli Futbol Takımı yarın akşam lider İsviçre ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kocaeli'de oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör Necla Güngör Kıragası, "Yarın dünya sıralamasında 24. sırada olan çok kıymetli bir takımla, çok önemli maça çıkacağız. Bizim Avrupa Şampiyonası'ndaki yolumuzda ilerlemek, play-offta bir adım daha alabilmek için mutlaka puan ve puanlar almamız gereken bir maç. 11 gündür kamptayız. Çok ciddi şekilde bu maça hazırlandık. Yine her zaman olduğu gibi elimizden gelenin yüzde yüzünü sahaya vererek, en iyi performansımızı ortaya koyarak ülkemizi gururlandırmak istiyoruz" dedi.

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı, 12 Temmuz Cuma günü (yarın) saat 20.30'da Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu'nda grubun beşinci maçında İsviçre'yi konuk edecek. Deplasmanda oynanan ve milli takımın 3-1'lik mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşını kazanmak isteyen A Milli Takım, Kocaeli'de sürdürdükleri hazırlıkları tamamladı.

"Bu maçta öncekinden farklı bir oyun planıyla devam edeceğiz"

Bugün 2 takım da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda antrenmanlarını tamamladı. Antrenman öncesi 2 ülkenin milli takımı basın toplantısı düzenledi. İlk önce basın toplantısı yapan İsviçre Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Pia Sundhage, "Bu maçta öncekinden farklı bir oyun planıyla devam edeceğiz. Ama önemli olan, ilk maça bakarsanız, Macaristan'a karşı ilk 45 dakikada profesyonelliğin yeterince iyi olmadığı ve biraz yavaş bir oyunumuz vardı. İkinci yarının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerinde çalışacağız ve topun hareket ettirilmesinin faydasını göreceğiz. Topun hareketinin daha iyi olacağını göreceğiz. Çoğunlukla düşündüklerimi sahada göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

"En iyi performansımızı ortaya koyarak ülkemizi gururlandırmak istiyoruz"

Antrenman öncesinde milli takım teknik direktörü Necla Güngör Kıragası basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de milli takımlar düzeyinde görev yapan ilk kadın antrenör Necla Güngör Kıragası yarınki maç öncesinde basın mensupları aracılığıyla önemli mesajlar verdi. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, "Erkek A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası'na göstermiş olduğu performanstan dolayı hem kutluyorum hem de ne kadar gurur duysak azdır diyorum. Onları yürekten takımım ve kendim adıma çok teşekkür ediyorum. Yarın dünya sıralamasında 24. sırada olan çok kıymetli bir takımla, çok önemli maça çıkacağız. Bizim Avrupa Şampiyonası'ndaki yolumuzda ilerlemek, play-offta bir adım daha alabilmek için mutlaka puan ve puanlar almamız gereken bir maç. 11 gündür kamptayız. Çok ciddi şekilde bu maça hazırlandık. Yine her zaman olduğu gibi ülkemiz için elimizden gelenin yüzde yüzünü sahaya vererek en iyi performansımızı ortaya koyarak yine ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Umarım taraftarlarımız da bizlerin yanınızda olarak destek olurlar. Çok kıymetli bir ülkeyle, çok kıymetli kadın futboluna yatırım yapan bir ülkenin karşısında kendi futbolumuzu, kendi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Bu oyunu da bizimle beraber paylaşırlarsa gelen seyircilerimize şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

"Seyircisiz bir kişi eksiğiz"

Daha önce Kocaeli'de çok fazla bulunduğunu söyleyen Kıragası, "Onun en büyük nedeni de Hasan Hocanın önderliğini yürüttüğü Kocaeli kadın takımı var. Şu anda onun kadrosunda bulunan ama şu anda milli takımda antrenör olan Hilal Başkol burada var. Onun yetiştirdiği oyuncularla beraber Kadın A Milli Takımı olarak yarın maça çıkacağız. O yüzden Kocaeli'ye hiç yabancı değiliz. Çok gurur duyduğumuz, çok desteklediğimiz kadın futbolunu, kadın milli takımlarını çok destekleyen bir şehir burası. O yüzden de tabii ki seyircimizin yanımızda olmasını istiyoruz. Çünkü biz seyirciyle beraber o tempolu oyunumuzu daha da fazla sürdürebiliyoruz. Daha fazla kızlar moral ve motivasyon anlamında kendilerini yüksek tutabiliyorlar. Tabii ki seyircisiz bir kişi eksiğiz. Umarım onlar yarın bu stadyumu doldurur, bizi de sonsuz şekilde desteklerler" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından Kadın A Milli Takım antrenman gerçekleştirdi.

Maç ücretsiz olarak izlenecek

Kadın A milli takımın Kocaeli'de İsviçre ile oynayacağı müsabakayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Gruptaki diğer karşılaşma ise saat 20.00'de Azerbaycan ile Macaristan arasında oynanacak. Milli takım 16 Temmuz'da ise grubun son maçında deplasmanda Macaristan'a konuk olacak. 13 Temmuz tarihinde Budapeşte'ye gidecek olan Ay-Yıldızlılar, 16 Temmuz tarihinde Macaristan ile karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak.

Milli Takım kazanırsa zirvede puanlar eşitlenecek

İsviçre'nin 4 maçta elde ettiği 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetiyle 9 puanı bulunan İsviçre grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Türkiye ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6 puanla 2. sırada bulunuyor. Milli Takım'ın İsviçre'yi yenmesi halinde puanlar eşitlenecek ve zirve yarışı son maçlara taşınacak. Averajla 3'üncü sırada bulunan Macaristan ve Azerbaycan'ın ise 4'er puanı bulunuyor.

A milli takım kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget GSK), Gamze Nur Yaman (Galatasaray A.Ş.), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)

Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Gülbin Hız, İlayda Cansu Kara, İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget GSK), Didem Karagenç, Kezban Tağ (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Dilara Deli (Sporting Charleroi)

Orta Saha: Ebru Topçu, Eda Karataş (Galatasaray A.Ş.), Halle Houssein Şensizoğlu (West Ham United), Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Miray Cin (Msv Duisburg), Birgül Sadıkoğlu (Ud Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı)

Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray A.Ş.), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor) - KOCAELİ