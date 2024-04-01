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A Milli Kadın Futbol Takımı Medya Günü Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı Medya Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

A Milli Kadın Futbol Takımı Medya Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı için medya günü etkinliği gerçekleştirildi. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, takımın hedeflerini ve maçlarını değerlendirdi.

01.04.2024 16:01
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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı için medya günü etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, A Milli Kadın Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, yardımcı antrenör Begüm Üresin, futbolcular Arzu Karabulut, Emine Ecem Esen, Meryem Cennet Çal, Ümran Özev ve Narin Yakut hazır bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, "Bizler Kadın Milli Takımı olarak C Ligi'nde gösterdiğimiz performansla beraber, artık B Ligi'ndeki maçlarımıza çıkmaya başlayacağız. İlk maçımıza İsviçre gibi çok güçlü, dünya sıralamasında 20. sıralarda yer alan, Dünya Kupası'na katılmış, Avrupa Şampiyonası'na katılmış bir takıma karşı mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsviçre karşılaşmasını 20 bin seyircinin önünde oynayacaklarını belirten Kıragası, "Bunlar bizim için öngörülebilir stres durumları. Çünkü biz nereden geldiğimizi, nasıl bir oyunla B Ligi'ne çıktığımızı gayet iyi biliyoruz. O yüzden şimdi bu öngörülebilir stresi yöneterek, halkımızı, ulusumuzu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." dedi.

Gruptaki ikinci maçlarını 9 Nisan Salı günü Macaristan'la İstanbul'da oynayacaklarını hatırlatan teknik direktör Kıragası, "Macaristan'a karşı arife günü, milletimize ve devletimize güzel bir bayram hediyesi vermek istiyoruz. Bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. İyi bir takımımız var. Öncelikle kadın futbolunun gelişimi için özveriyle çalışan oyuncularımız var. Onlarla birlikte güzel bir yolculuğa çıktık. Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi'ndeki yolculuğumuza da C Ligi'ndeki gibi futbolun en güzel yönlerini göstererek devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Oyuncuların fiziksel olarak ilk defa bu kadar yoğun bir tempoda oynadığını vurgulayan Necla Güngör Kıragası, "C Ligi'nin yorgunluğu var çünkü hiç ara vermeden B Ligi başladı. Yine bu arada ligimiz başladı. Milli takımda devamlı süre alan oyuncularımızın ciddi anlamda fiziksel yorgunluğu söz konusu oldu. Ancak biz planlamalarımızı ona göre yapıyoruz. Planlamalarımız var. Maça kadar olan kısımda iyi dinlendirip, taktik analizlerle devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Ligde kıyasıya mücadele olmasının milli takım için önemli olduğuna dikkati çeken Kıragası, "Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe gibi önemli takımların kıyasıya mücadelesini görmek, arkadan Beylerbeyi, FOMGET gibi takımların onları zorlaması, kızlar için de artı bir motivasyon. Fiziksel anlamda kendilerini korumak durumunda kalıyorlar. Aynı zamanda da zihinsel sağlamlıkla devam etmek durumundalar. Açıkçası bunlar bizim için, milli takım için büyük kazanım." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı ekibin hem fiziksel hem de zihinsel anlamda çok güçlü olduğu bir dönemde nasıl mücadele edeceğini görme açısından İsviçre karşılaşmasının önemli olduğunu belirten Kıragası, "Mücadelemizin sonucunda oradan alacağımız motivasyonla Macaristan karşısına çıkarız diye düşünüyoruz. O şekilde de planlarımızı yaptık." dedi.

C Ligi'nin takım için çok güzel bir macera olduğunu dile getiren Necla Göngür Kıragası, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz oyuncularımızla da bunu konuşuyoruz, C Ligi'ndeki takımlara göre çok üstte kaldık. B Ligi'nde de aynı şekilde iyi mücadele etmek istediğimizi her fırsatta vurguluyoruz ama gerçekçi düşünmek gerekiyor. Oradan hiç gol yemeden, namağlup çıkmış olmak, kadın futbolunun gelişimi açısından çok önemliydi. Şimdi çok ciddi rakiplere karşı mücadele edeceğiz. Ona göre bir oyun planımız var. Şimdi oyuncularımızın o yüksek öz güveniyle beraber, yeni taktik varyasyonlarımızı onlara işlemeye çalışıyoruz. O yüzden keyfimiz çok yerinde."

"Çok daha iyi performans vermek için sahaya çıkacağız"

Ay-yıldızlı ekibin geçmişte Almanya, Portekiz gibi güçlü rakiplere karşı mücadele ettiğini vurgulayan Kıragası, "Bizim için zor rakiplerle oynamak aslında çok olağan. Şu anda eskiye nazaran öz güveni daha yüksek, taktiksel açıdan daha doyuma ulaşmış, bir olma halini çok iyi yaşayan bir takımımız var. O yüzden geçmişe nazaran çok daha iyi performans vermek için sahaya çıkacağız." şeklinde görüş belirtti.

Necla Güngör Kıragası, İsviçre'nin çok iyi durumda olduğunu bildiklerini ve bu stresi yönetecek bir formasyonla sahaya çıkacaklarını belirtirken, "Oyuncularımızda herhangi bir tedirginlik, herhangi bir korku ibaresine rastlamadık. Biz ülkemizi temsil edeceğiz. Sonuç ne olursa olsun, bu çok uzun soluklu bir yol. Bu uzun soluklu yolda mağlubiyetler, beraberlikler ve galibiyetler olacak. Önemli olan gittiğimiz yoldaki kazanımlar. Bu yolculuk kolay olmayacak ancak keyifli adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Macaristan karşılaşmasının Pendik Stadı'nda oynanacak olmasına değinen teknik direktör Kıragası, sözlerini şöyle tamamladı:

"İsviçre maçına bir çıkalım, bakarsınız bambaşka sürprizle buraya döneriz. Bir anda çok büyük bir stadyuma da geçebilirizb O yüzden biz oluşabilecek değişikliklere hazırlıklıyız. Gönül ister ki 20, 30, 40 bin kişinin karşısında oynayalım. İstanbul'da oynama stratejimiz şu yüzdendi; İsviçre karşısında zor geçecek mücadelenin ardından aktarma yaparak gideceğimiz bir yer, bize ekstra yorgunluk olarak dönecekti. Önümüzdeki ay Azerbaycan ile karşılaşacağımız maçı Erzincan'da yapacağız ve eminim Erzincan'da dolu bir stadyumda oynayacağız. Oradaki seyircilerimizle buluşacağız. Eminim ilerleyen günlerde çok daha kalabalık stadyumlarda da bizi göreceksiniz."

Medya gününün sonunda teknik direktör Kıragası ile oyuncular, basın mensuplarına fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı Medya Günü Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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