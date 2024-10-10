A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Geniş Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Geniş Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna ile oynayacağı 25 ve 29 Ekim tarihli maçlar için geniş kadrosunu duyurdu. Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından açıklanan kadro, iki kamp dönemini kapsıyor.

10.10.2024 16:01
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 25 ve 29 Ekim tarihlerinde Ukrayna ile oynayacağı maçların geniş kadrosu açıklandı.

2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidebilmek için play-off oynama hakkı kazanan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 25 ve 29 Ekim tarihlerinde Ukrayna ile oynayacağı maçların geniş kadrosu, Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından açıklandı.

Ay-yıldızlılar, bu süreçte iki kamp yapacak. İlk etapta Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alan futbolcular, 14 Ekim tarihinden itibaren Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve çalışmalara başlayacak. Galatasaray'da forma giyen Gamze Nur Yaman, Eda Karataş, Ebru Topçu ve Arzu Karabulut, 17 Ekim'de İtalyan ekibi Roma ile oynayacakları UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçından sonra dahil olacak. Yurt dışından kadroya davet edilen futbolcular da FIFA takvimi çerçevesinde 21 Ekim tarihinden itibaren kampına gelecek. Çalışmaların ardından 31 kişilik geniş kadro sayısı 24'e düşecek.

Milliler, 25 Ekim Cuma günü saat 18.00'de ile Esenler Erok Stadyumu'nda Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi ise 29 Ekim Salı günü Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadyumu'nda oynanacak.

A Milli Takım turu geçmesi durumunda Belçika - Yunanistan eşleşmesinin galibiyle kasım ayında play-off 2. turunda karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi ise 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gidecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosu şöyle:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S. K), Fatma Şahin (Fatih Vatan Spor), Gamze Nur Yaman (Galatasaray), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe)

Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş), Yaşam Göksu, Ümran Özev (Fenerbahçe), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S. K), Fatma Sakar (FC Union Berlin), Dilara Deli (Sporting Club de Huelva), Eda Karataş (Galatasaray), Narin Yakut (Fatih Vatan Spor), Meryem Küçükbirinci, (Hakkarigücü Spor), Büşra Kuru (Beylerbeyi Spor Kulübü)

Orta Saha: Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Galatasaray), Halle Houssein (West Ham United), Derya Arhan, Ece Türkoğlu, Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe), Meryem Cennet Çal, Elif Keskin (Beşiktaş), Dilan Bora (Trabzonspor), Miray Cin (SC Freiburg), Birgül Sadıkoğlu (Sporting Club de Huelva)

Forvet: Busem Şeker (Fenerbahçe), Melike Öztürk (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S. K), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor), Neslihan Demirdögen (Amed Sportif Faaliyetler) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Geniş Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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