A Milli Kadın Futbol Takımı\'nın Kura Çekimi Yarın

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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'ndeki rakipleri yarın UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidebilmek için Türk kadın futbol tarihinde ilk defa play-off oynayan ve büyük bir adım daha atan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın yeni rotası belli oluyor.

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde kura çekimi, yarın İsviçre Nyon'da bulunan UEFA Genel Merkezi'nde TSİ 11.00'de gerçekleştirilecek.

B Ligi'nde mücadele eden Türkiye; Sırbistan, Ukrayna ve Kuzey İrlanda ile birlikte 2. torbada yer alıyor. Kura çekiminde Türkiye'yi Kadın Milli Takımlar İdari Sorumlusu Işık Özaydın temsil edecek.

Diğer torbalar şu şekilde:

1. Torba: Finlandiya, Çekya, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya

3. Torba: Hırvatistan, Macaristan, Bosna-Hersek, Slovenya

4. Torba: Romanya, Belarus, Yunanistan, Arnavutluk

Kura çekimi sırasında Ukrayna ve Belarus aynı grupta yer alamayacak. Kura çekimi sonrası oluşacak gruplarda ilk ve ikinci maçlar 19-26 Şubat 2025, üçüncü ve dördüncü maçlar 2-8 Nisan 2025, beşinci ve altıncı maçlar 28 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında oynanacak. B Ligi maçları sonucunda grup birincileri A Ligi'ne yükselecek.

İkinciler, A Ligi'ni üçüncü sırada bitirecek takımlar ile play-off'ta karşılaşacak ve kazanan takımlar A Ligi'nde mücadele etme hakkına sahip olacak. Kaybedenler yoluna B Ligi'nde devam edecek.

B Ligi'ni en iyi üçüncü bitiren iki takım, C Ligi'ni en iyi ikinci sırada bitiren iki takımla play-off oynayacak. Kaybedenler yoluna C Ligi'nde devam edecek.

B Ligi'nin en kötü 2 üçüncü takımı ve dördüncüler, C Ligi'ne düşecek.