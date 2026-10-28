A Milli Kadın Hentbol Takımı, Antalya etabında en iyi performansı hedefliyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, 2026 Avrupa Şampiyonası'nın Antalya etabında en iyi performansı sergilemek istediklerini söyledi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 3-20 Aralık tarihlerinde Türkiye, Polonya, Romanya, Çekya ve Slovakya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda mücadele edecek. Şampiyonanın Türkiye etabındaki maçlar, Antalya'da 3-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Milli takım, Antalya'daki C Grubu karşılaşmalarında 3 Aralık'ta Yunanistan, 5 Aralık'ta Danimarka ve 7 Aralık'ta İspanya ile karşı karşıya gelecek.

2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan David Ginesta Montes, yaklaşık 1,5 aylık süreçte iki yoğun kamp dönemi geçirdiklerini belirterek "Oyuncularım istekli ve motive bir şekilde çalışıyor. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz tüm kamplardan efektif olarak faydalandığımızı düşünüyorum ve çok memnunum. Antalya'da oynayacağımız turnuva için de önümüzdeki kampın ardından tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız." diye konuştu.

Takımda tecrübeli isimlerle genç oyuncuların bir arada bulunmasının olumlu bir tablo çıkardığını dile getiren İspanyol başantrenör, "Sahip olduğumuz oyuncularla en iyisini oynamaya çalışıyoruz. Tecrübeli oyuncularımız tabii ki çok büyük katkılar sağlıyor ama genç oyuncularımız da onlara ayak uyduruyor. Çok iyi çalışıyorlar ve iyi işler yapıyorlar." dedi.

"Umut ediyorum ki tribünler dolu olacak"

Antalya'da taraftarların önünde oynamanın ayrıca sevindirici olacağını vurgulayan Montes, şampiyonada her maça kazanmak için çıkacaklarını kaydederek "Oynayacağımız her maç birbirinden kıymetli ve herkes her şeyi en iyi şekilde yapmak ister. Sonunda sadece bir ülke altın madalyanın sahibi olacak. En yüksek performansı göstermeye çalışacağız. Umut ediyorum ki tribünler dolu olacak. Bu taraftar atmosferiyle elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve nereye kadar gidebileceğimizi hep beraber göreceğiz." şeklinde konuştu.

Göreve geldiği ilk günden beri bütün gelişmelerden memnun kaldığını belirten Montes, "Öncelikle jenerasyon değiştirme yoluna gittik ve burada da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Genç oyuncuları kadroya katmak konusunda elimizden geleni yaptık. İlk günden beri bu konu üzerinde çalışıyorduk. Alt kategorilerde de belli bir yol katetmeye başladık. Artık birkaç adım ileri atmaya başladık." dedi.

Avrupa Şampiyonası'nın Antalya etabında ilk maçta Yunanistan ile karşılaşacaklarını hatırlatan Montes, kazanmak için mücadele edeceklerini ama gerçekçi hedeflerle hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Danimarka ile 2026 Avrupa Kupası'nda karşılaştıklarını ve rakiplerinin Avrupa şampiyonu olduğuna işaret eden Montes, "Gerçekçi olmak gerekiyor ama bu, elimizden gelen her şeyi denemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Tabii ki elimizden ne geliyorsa sahaya koyacağız. Türk hentbolunu geliştirmek için birlikte büyük bir ekiple çalışıyoruz. Ben alt takımın da birinci sorumlusuyum. Orada da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sürekli yeni bir şeyler üretmek için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nurceren Akgün Göktepe: "Takımda atmosfer çok iyi"

A Milli Kadın Hentbol Takımı kaptanı Nurceren Akgün Göktepe, Avrupa Şampiyonası öncesinde Ukrayna ve İran ile oynadıkları hazırlık maçlarının takımın eksiklerini görme ve oyuncular arasındaki uyumu geliştirme açısından verimli geçtiğini söyledi.

Hazırlık maçlarında teknik ve taktik açıdan iyi bir performans ortaya koyduklarını aktaran Nurceren, "Hocamız herkese şans vermeye çalıştı. Takım arasındaki uyumu görmüş olduk. Geliştirmemiz gereken yanlarımızı, nerede eksiğimiz olduğunu da gördük. Biraz daha vaktimiz var, inşallah bir dahaki kampa kadar daha uyumlu bir şekilde şampiyonaya hazır olmayı umuyoruz." dedi.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nın bir etabına ev sahipliği yapmasının ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan milli kaptan, şöyle konuştu:

"Kesinlikle hazırız, çok heyecanlıyız. Evimizde yapabildiğimizin en iyisini yapmak, Türk hentbolunun ve Türk kadınının gücünü göstermek istiyoruz. İlk Yunanistan maçıyla açılış yapacağız. İnşallah turnuvaya galibiyetle başlamak istiyoruz. 2024'te tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başarmıştık. Bu ikinci oluyor, devamının gelmesini umuyoruz."

Antalya'da Yunanistan'ın ardından Danimarka ve İspanya ile karşılaşacaklarını hatırlatan Nurceren, "Maç maç gitmeyi düşünüyoruz. Antalya'dan başarıyla çıkarsak Romanya'da üst tura devam edeceğiz. İnşallah orayı hedefliyoruz. Takımda atmosfer çok iyi. Genç oyuncular da tecrübeli oyuncular da var. Herkesin birbiriyle uyumu çok güzel. Ortamımız çok güzel. İnşallah bunu da sahaya yansıtmayı başarabiliriz." ifadelerini kullandı.