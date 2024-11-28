A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası\'na Macaristan karşısında mağlup başladı

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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında ev sahibi Macaristan 'a 30-24 mağlup oldu. Milliler, gruptaki ikinci maçında 30 Kasım Cumartesi günü Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Macaristan'ın konuğu oldu. Fönix Arena'daki karşılaşma TSİ 20.00'de başladı. Mücadelede Bosna Hersek'ten Tatjana Prastalo ve Vesna Balvan hakem ikilisi görev aldı.

Karşılaşmanın hemen başında milli kaleci Merve Erbektaş, kurtarışlarıyla ön plana çıkarken hücumda da etkili olan milliler, ilk 5 dakikalık bölümü 4-1'lik üstünlükle geçti. 5 dakikalık bölümün ardından oyuna ağırlığını koyan Macaristan, 12'nci dakikada 5-5'lik eşitliği yakaladı. Eşitliğin ardından iki takım da karşılıklı goller bulurken, 20'nci dakikada Macaristan 10'a 8 öne geçti. Devrenin sonlarında hücumda Türkiye'yi durdurmayı başaran Macaristan, üst üste bulduğu gollerle ilk yarıyı 13-8 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oynayan taraf ev sahibi Macaristan oldu. İkinci yarıda Türkiye'ye 17-16'lık üstünlük kuran Macaristan, karşılaşmadan 30-24'lük skorla galip ayrıldı.

A Milli Takım'ın Macaristan karşısındaki skor dağılımı ise şöyle oluştu: Aslı İskit Çalışkan 5, Buğu Sönmez 4, Yasemin Şahin 3, Beyza Gedik 2, Elif Sıla Aydın 2, Döne Gül Bozdoğan 2, Emine Gökdemir 2, Bilgenur Öztürk 1, Gülcan Tügel 1, Betül Yılmaz 1, Büşra Işıkhan 1.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ

2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda A ve B Grupları'na Macaristan'ın Debrecen şehri ev sahipliği yapıyor. Fönix Arena'da oynanan Macaristan - Türkiye karşılaşması öncesinde açılış töreni de gerçekleştirildi. Maskotlar, ışık gösterileri ve konserler turnuvanın açılışına renk kattı.

TÜRKİYE'NİN ŞAMPİYONA TARİHİNDEKİ İLK GOLÜ YASEMİN ŞAHİN'DEN

A Milli Kadın Hentbol Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Milliler, A Grubu'nun açılış karşılaşmasında ev sahibi Macaristan'ın konuğu oldu. Karşılaşmada skoru 1-1'e getiren golü atan milli sporcu Yasemin Şahin, aynı zamanda Türkiye'nin şampiyona tarihindeki ilk golünü de kaydetti.

KAPTAN BETÜL YILMAZ'DAN FAİR-PLAY MESAJI

Türkiye'nin Macaristan ile karşı karşıya geldiği mücadele öncesinde Türk Milli Takım Kaptanı Betül Yılmaz, fair-play mesajı yayımlandı. Salonda yer alan ekranlarda kaptan Yılmaz'ın videolu mesajı seyircilerle paylaşıldı.