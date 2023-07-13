A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 ile geçerek yarı finalde ev sahibi ABD'nin rakibi oldu.
FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya ile kozlarını paylaştı. Maç baştan sonra Filenin Sultanları'nın üstünlüğü ile geçti. İlk seti 25-20, ikinci seti 25-15, üçüncü seti 25-18 kazanan Türkiye, yarı finale yükseldi.
Milli takım, yarı finalde 16 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.
Salon: College Park Center
Hakemler: Noemi Rene Karina (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)
Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin ( Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)
İtalya: Nwakalor, Villani, Mazzaro, Bosio, Sylla, Danesi (Fersino, Degradi, Squarcini, Omoruyi, Gennari, Maual)
Setler: 25-20, 25-15, 25-18
Süre: 65 dakika (22, 21, 22)
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