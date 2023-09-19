A Milli Kadın Voleybol Takımı, Peru'yu 3-1 Yendi - Son Dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Peru'yu 3-1 Yendi

Son Güncelleme: 19.09.2023 09:17

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yu 3-1 yenerek galibiyetini sürdürdü. Türkiye, ilk seti 25-18 kazanırken, ikinci seti Peru 27-25 aldı. Üçüncü seti 25-17 önde tamamlayan milli takım, dördüncü seti ise 29-27 kazanarak maçı 3-1 bitirdi. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü galibiyetini elde ederek yoluna devam etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yu 3-1 yendi. Turnuvada 3'te 3 yapan Filenin Sultanları yarın da Arjantin'le karşılaşacak.

2. SETİ KAYBETTİK

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, ilk seti daha etkili oynayan Türkiye, bu bölümü 25-18 galip tamamlarken, özellikle son bölümü çekişmeli geçen ikinci seti Peru 27-25 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü sette daha etkili bir performans ortaya koyan milli takım, baskın oyununu sürdürüp, rakibine 8 sayı farkla 25-17 üstünlük sağladı ve 2-1 öne geçti.

3'TE 3 YAPTILAR

Dördüncü sete iyi başlayan Peru, 7-4 öne geçti ancak devamında ay-yıldızlılar skorda 10-10 eşitliği yakaladı. Büyük çekişmenin yaşandığı setin son bölümüne de 23-23 beraberlikle girildi. Kalan bölümde her iki takım maç sayısı fırsatları yakalasa da Türkiye, Vargas'ın eys sayısıyla son seti 29-27, maçı da 3-1 kazanmayı başardı. İlk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 3'te 3 yaparak yoluna devam etti.

SIRADAKİ RAKİP ARJANTİN

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Eleme gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Peru'yu 3-1 Yendi - Son Dakika


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