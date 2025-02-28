A Milli Takım 27. Sırada Kaldı

Spor

FIBA erkekler dünya sıralamasında A Milli Basketbol Takımı'nın 27. basamaktaki yeri değişmedi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtalararası kupa elemelerinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralaması belli oldu. FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sıralamada ilk 4 sırada yer alan ülkelerin yeri değişmedi. ABD sıralamadaki liderliğini korurken, Sırbistan ikinci, Almanya üçüncü ve Fransa ise dördüncü sırada yer aldı. FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025 Elemeleri'nde İtalya ve İzlanda'ya karşı mağlubiyet alan Türkiye'nin puanı ise 437.4'den, 430.4'e düştü fakat 27. sıradaki yeri değişmedi.

FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 20 sıra şu şekilde:

1 - ABD 840.1 puan

2 - Sırbistan 761.1 puan

3 - Almanya 757.3 puan

4 - Fransa 753.4 puan

5 - İspanya 745.7 puan

6 - Kanada 744.9 puan

7 - Avustralya 733.1 puan

8 - Arjantin 732.5 puan

9 - Letonya 716.3 puan

10 - Litvanya 702.8 puan

11 - Slovenya 673.1 puan

12 - Brezilya 672.9 puan

13 - Yunanistan 658.8 puan

14 - İtalya 638.6 puan

15 - Porto Riko 606.9 puan

16 - Karadağ 596.6 puan

17 - Polonya 582 puan

18- Dominik Cumhuriyeti 551 puan

19 - Çekya 545.9 puan

20 - Finlandiya 538.6 puan - İSTANBUL