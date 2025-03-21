A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım\'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul'da 3-1 yendiği Macaristan ile deplasmanda 23 Mart Pazar günü rövanş karşılaşmasına çıkacak A Milli Takımımızın kadrosundan bazı değişiklikler yaşandı. Mert Günok ve Yunus Akgün kadrodan çıkarılırken, Rayyan Baniya ise kadroya dahil edildi.

21.03.2025 21:14
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TFF, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesinde A Milli Takım kadrosunda değişiklik yapıldığını duyurdu.

MERT VE YUNUS KADRODAN ÇIKARILDI

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Kamp boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, iki millî futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

BANIYA DAHİL EDİLDİ, ANTRENMANA DA ÇIKTI

Ayrıca, savunma bölgesindeki oyuncularımızın sağlık durumu değerlendirmelerinin devam etmesi sebebiyle, İtalya'nın Palermo kulübünde forma giyen Rayyan Baniya da A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

Bu sezon başında Trabzonspor'dan Palermo'ya kiralanan Rayyan Baniya, İtalya'da gösterdiği performansın ardından Montella tarafından Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Baniya 2 de gol attı. Baniya bugün yapılan idmana da katıldı.

A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı

RÖVANŞ NE ZAMAN?

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak. Kritik mücadelede Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner üstlenecek. Müsabakada Bastian Dankert VAR, Bastian Dankert da AVAR olarak görev yapacak. Milliler,ilk maçı RAMS Park'ta 3-1 kazanarak büyük bir avantaj elde etti.

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Son Dakika Spor A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • utku ergün:
    eyyyy son haber, gerçek son dakika haberleri versenize, saraçhanede 300 bin kişi var , ülke orda , siz boş boş geyik yapıyorsunuz, değerinizi gösteriyorsunuz, deve kuşu misali ?? 20 99 Yanıtla
  • Nrttn:
    yunus icin iyi olmus buz pateni yapiyor sanki top oynucagina 7 14 Yanıtla
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