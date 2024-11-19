A Milli Takım'da Değişiklikler ve İlkler - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım'da Değişiklikler ve İlkler

A Milli Takım, Karadağ maçında 4 değişiklikle sahaya çıktı. Emirhan ve Yasin ilk kez kadroda.

19.11.2024 23:16
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Kayseri'de oynanan Galler karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, sakatlığı bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu, cezalı Abdülkerim Bardakcı ile Mert Müldür ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Karadağ karşısında ilk 11'de Kaan Ayhan, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu ve Kenan Yıldız'a şans verdi.

Vincenzo Montella takımını sahaya, Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Enes Ünal, Bertuğ Yıldırım, Barış Alper Yılmaz, Yasin Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Semih Kılçsoy ve Doğucan Haspolat yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda bulunan Muhammed Şengezer, Gökhan Sazdağı ve Cihan Çanak ile sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu ise maç kadrosuna alınmadı.

Emirhan ilk kez ilk 11'de

A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan Topçu, ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Emirhan, Türkiye'nin, Galler ile oynadığı mücadelenin son dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.

Yasın Özcan ilk kez kadroda

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Yasin Özcan maç kadrosuna da girdi.

Yedekler arasında yer alan Yasin, Karadağ mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.

Karadağ'da cezası sona eren Jovetic ilk 11'e döndü

Karadağ Milli Takımı'nda cezası sona eren kaptan Stevan Jovetic, Türkiye'ye karşı ilk 11'de sahadaki yerini aldı.

Jovetic cezası nedeniyle, takımının İzlanda'ya 2-0 kaybettiği maçta forma giyememişti.

Bakan Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izledi

A Milli Takım'ın Karadağ ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

Türk taraftar ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı

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A Milli Futbol Takımı'nı, Karadağ ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar yalnız bırakmadı.

Beş bin kişi kapasiteli Niksic Şehir Stadı'nda Türk taraftarlar kendilerinde ayrılan yeri tamamen doldurdu. Karadağ tribünlerinden bilet alan taraftarların ise stadyuma girişine izin verilmedi.

Kaynak: AA

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