Kuntz yönetimindeki antrenmanlara direkt konuya girildi. Alman hoca, futbolculara pas ve şut çalışması yaptırıyor. Şut antrenmanlarında özellikle Galatasaray'ın forveti Halil Dervişoğlu damgasını vurdu.
Halil'in çektiği sert şut, Uğurcan'ın tuttuğu köşeye gitti. Başarılı kaleci adeta yerinden kıpırdayamadı. Takım arkadaşları Halil'i tebrik etti.
Kenan Karaman'ın sakatlığı sonrası kadroya dahil edilen Halil, kalitesini antrenmanlarda ispatladı. Halil, Kuntz'tan forma bekliyor.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu rüzgarı! Uğurcan Çakır yerinden kıpırdayamadı - Son Dakika Spor