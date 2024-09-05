A Milli Takım Galler ile UEFA Uluslar B Ligi'nde karşılaşacak - Son Dakika
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A Milli Takım Galler ile UEFA Uluslar B Ligi'nde karşılaşacak

A Milli Takım Galler ile UEFA Uluslar B Ligi\'nde karşılaşacak

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile deplasmanda karşılaşacak. Milli takım kafilesi Cardiff'e ulaştı ve maç öncesi hazırlıklarına başladı.

05.09.2024 20:16
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Cardiff'e ulaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Galler'in başkenti Cardiff'teki havalimanına indi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, az sayıda Türk taraftar da karşıladı. Milli takım kafilesi, havalimanında kendilerini bekleyen otobüsle kalacaklara otele gitti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Çağlar Söyüncü, bu akşam TSİ 22.00'de karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Galler'de maç öncesi antrenman yapmayacak milli takım, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda basın toplantısı öncesinde yürüyüş gerçekleştirecek.

Galler-Türkiye karşılaşması, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Galler ile UEFA Uluslar B Ligi'nde karşılaşacak - Son Dakika

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