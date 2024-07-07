Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu - Son Dakika
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Spor

Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan ve turnuvadan elenen A Milli Futbol Takımımız, yurda dönüş yolculuğuna başladı. Ay-yıldızlar, Berlin'de konakladığı otelden ayrılırken Türk taraftarların yoğun desteğiyle karşılaştı. Gösterilen sevgi karşısında kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun duygusal anlar yaşadığı ve gözyaşlarını tutmakta zorlandığı görüldü. Milliler, akşam saatlerinde kalkacak uçakla ise Hannover'den İstanbul'a dönecek.

07.07.2024 14:40
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2024 Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak veda eden A Milli Futbol Takımı, Berlin'de konakladığı otelden ayrıldı. Milli futbolculara otelden çıkışları sırasında Türk taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, özellikle Hakan Çalhanoğlu'na büyük destek verirken, Kaptan Hakan'ın bu anlarda oldukça duygulandığı görüldü.

HAKAN'IN GÖZLERİ DOLDU

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, otobüse binmeden taraftarların yanına gitti ve uzun süre imza dağıtıp, fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, Hakan Çalhanoğlu'na büyük destek verirken, A Milli Takım'ın ortaya koyduğu futboldan dolayı teşekkür etti. Kaptan Hakan'ın bu anlarda oldukça duygulandığı görüldü.

MAÇTAN SONRA DUYGU PATLAMASI YAŞAMIŞTI

Hollanda'ya çeyrek finalde elenen Türkiye'de milli futbolcular, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşamıştı. Öte yandan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da duygu patlaması yaşayarak gözyaşlarına boğulmuştu.

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu

AKŞAM YURDA DÖNECEKLER

Tüm futbolcuların otobüse binmesinin ardından kafile, Berlin Havalimanı'na hareket etti. Milli takım, TSİ 13.30'da Berlin'den kalkacak uçakla Hannover'e gidecek, ardından ana kamp merkezi olan Barsinghausen kasabasına geçecek. Ay-yıldızlı ekip, akşam saatlerinde kalkacak uçakla ise Hannover'den İstanbul'a dönecek.

Milliler Berlin\'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu

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Son Dakika Spor Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: gözyaşları sel olur kupa yine hayal olur avrupalı destan yazar bizimkiler baka kalır 0 4 Yanıtla
  • Ercan Aydın: Bu da ne ağladı be arkadaş.. futbol bu. Sanki dağda ki Mehmetçik’te catışmadan dönmüş!! 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu - Son Dakika
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