A Milli Takım'ın Play-Off Rakibi Yarın Belirlenecek - Son Dakika
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A Milli Takım'ın Play-Off Rakibi Yarın Belirlenecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off'taki rakibi yarın çekilecek kura ile belirlenecek. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak ve Türkiye, A Ligi'nde üçüncü sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek.

21.11.2024 16:38
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A Milli Futbol Takımı'nın play-off'taki rakibi belli oluyor

İSTANBUL, - A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off'taki rakibi yarın çekilecek kura ile belirlenecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan bir üst lige çıkan veya düşen son takımları belirleyecek play-off aşaması kura çekimi, yarın TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Ay-yıldızlılar, play-off'larda A Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan ile A Grubu'na çıkabilmek için eşleşecek.

A Milli Futbol Takımı adına; TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar kura çekimi töreninde hazır bulunacak.

Türkiye'nin A/B Ligi Play-Off'larında yer alacağı kura çekiminde ayrıca B/C, C/D Ligi Play-Off'ları ile A Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.

A/B Play-Off kura çekimi prosedürü;

A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan dört takım seri başı olacak ve 1. torbaya yerleştirilecek. Aralarında Türkiye'nin de olduğu B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ve seri başı olmayan dört takım 2. torbaya konulacak.

Öncelikle 2. torba takımlarının adları çekilecek ve kura 1. torba takımlarına geçilmesiyle tamamlanacak.

A/B Play-Off - 1. torba

İskoçya

Sırbistan

Macaristan

Belçika

A/B Play-Off - 2. torba

Yunanistan

Avusturya

TÜRKİYE

Ukrayna

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

A/B Ligi ve B/C Ligi play-off maçları ve A Ligi çeyrek final karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, 2026 yılının sonbaharında başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki turnuvasında bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanacak.

Kurada seri başı olacak A Ligi takımları, ikinci maçları kendi sahasında oynayacak.

A Ligi yarı final müsabakaları 4-5 Haziran, üçüncülük ve final maçları ise 8 Haziran'da oynanacak.

C/D Ligi play-off karşılaşmaları ise, 2025 yılının mart ayında başlayacak Dünya Kupası Elemeleri'nde yeterli sayıda takımın maç takvimi müsaitliğini sağlama adına 26 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım'ın Play-Off Rakibi Yarın Belirlenecek - Son Dakika

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