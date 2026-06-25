A Milli Takım'ın Son Maçı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım'ın Son Maçı

A Milli Takım\'ın Son Maçı
25.06.2026 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile karşılaşacak. Gruptan çıkma şansı kalmadı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı, D Grubu üçüncü ve son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonundan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak. Karşılaşmada Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonundan Omar Mohamed Al Ali, dördüncü hakem olacak.

Grubun diğer maçında Avustralya ile Paraguay karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.

Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grubu lider tamamlamayı garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takım ise puanla tanışamadı.

Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Aday kadro

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Milli Takım, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'ın Son Maçı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı
Özel’in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
Tepki yağıyor Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi "Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı

09:08
Venezuela’nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
09:00
Maçın önüne geçtiler Herkes onları konuşuyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor
08:46
Kerem Galatasaray’ın yıldızına “Lan gerizekalı“ dedi, ortalık karıştı
Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
06:42
Meksika 3’te 3 yaptı Çekya’nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Meksika 3'te 3 yaptı! Çekya'nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 09:39:52. #7.13#
SON DAKİKA: A Milli Takım'ın Son Maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.