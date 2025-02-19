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Milli maç şifresiz kanalda

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın İtalya'yı konuk edecek. Müsabaka Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Milli takım, grupta 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile ikinci sırada yer alıyor.

19.02.2025 09:16
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında yarın İtalya'yı konuk edecek.

MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara gelecek.

Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan milli takım, şampiyonaya katılmaya hak kazandı. B Grubu'nda averajla ikinci sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, deplasmandaki müsabakada 87-80 mağlup olduğu İtalya'dan rövanşı almaya çalışacak. Oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanan ve 1'inden yenilgiyle ayrılan lider İtalya da 2025 Avrupa Şampiyonası bileti aldı.

Milli maç şifresiz kanalda

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın yarın İtalya, 23 Şubat Pazar günü de deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan (Beşiktaş Fibabanka), David Mutaf (Bursaspor Yörsan), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Erten Gazi (Dinamo Sassari), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman (Panathinaikos AKTOR)

Milli maç şifresiz kanalda
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli maç şifresiz kanalda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Parlakyıldız:
    Futbol sahası fotoğrafı koyup basketbol haberi yapmak... 15 0 Yanıtla
  • Burak Deniz:
    ŞUURSUZ BİR SİTESİNİZ 10 0 Yanıtla
  • rifat ercan Atalay:
    Fenerbahçe li basketbolcuların yerine Ergin Ataman ile Hidayet Türkoğlu nu oynatın! 6 0 Yanıtla
  • Mustafa Candan:
    beyin beleş sanırım.. futbol sahası resmi ile basketbol haberi yapmak.. sıfır beyin sıfır sıkıntı modunda mısın 6 0 Yanıtla
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