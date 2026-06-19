A Milli Takım Maçı Öncesi Açıklamalar - Son Dakika
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A Milli Takım Maçı Öncesi Açıklamalar

19.06.2026 10:14
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Montella, futbolcular umutlu konuşurken Paraguay maçı hazırlıklarını tamamladı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

-A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Montella: Maçı kaybettik diye her şeyi berbat etmeye gerek yok

-A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu Paraguay maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Mert Günok: Buraya büyük umutlarla geldik

Yunus Akgün: İnşallah kazanıp ülkemize 3 puan armağan edeceğiz

Kaan Ayhan: Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz

-A Milli Futbol Takımı, Paraguay maçının hazırlıklarını tamamladı

DÜNYA KUPASI

-FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu

22.00 ABD - Avustralya

06.00 Türkiye - Paraguay

-C Grubu

01.00 İskoçya - Fas

03.30 Brezilya - Haiti

FENERBAHÇE

-Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi.

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçı

20.00 Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko (1-2)

VOLEYBOL

-2026 FIVB Milletler Ligi

16.00 Fransa-Çin

19.30 Belçika-Almanya

Kaynak: DHA

Milli Takım, Paraguay, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Maçı Öncesi Açıklamalar - Son Dakika

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