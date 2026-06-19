A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
-A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalar yaptı.
Montella: Maçı kaybettik diye her şeyi berbat etmeye gerek yok
-A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu Paraguay maçı öncesi açıklamalar yaptı.
Mert Günok: Buraya büyük umutlarla geldik
Yunus Akgün: İnşallah kazanıp ülkemize 3 puan armağan edeceğiz
Kaan Ayhan: Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz
-A Milli Futbol Takımı, Paraguay maçının hazırlıklarını tamamladı
DÜNYA KUPASI
-FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu
22.00 ABD - Avustralya
06.00 Türkiye - Paraguay
-C Grubu
01.00 İskoçya - Fas
03.30 Brezilya - Haiti
FENERBAHÇE
-Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi.
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçı
20.00 Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko (1-2)
VOLEYBOL
-2026 FIVB Milletler Ligi
16.00 Fransa-Çin
19.30 Belçika-Almanya
Son Dakika › Spor › A Milli Takım Maçı Öncesi Açıklamalar - Son Dakika
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