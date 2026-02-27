A Milli Takım Sırbistan'la Maç İçin Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım Sırbistan'la Maç İçin Hazır

A Milli Takım Sırbistan\'la Maç İçin Hazır
27.02.2026 01:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yardımcı antrenör Yakup Sekizkök, Sırbistan maçı için oyuncuların iyi hazırlandığını belirtti.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün Sırbistan'a konuk olacak A Milli Takım'da yardımcı antrenör Yakup Sekizkök, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve galip geleceklerine inandıklarını söyledi.

Sekizkök ile milli basketbolcu Yiğitcan Saybir, ay-yıldızlıların Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların yoğun maç programının ardından milli takıma katıldığını aktaran Yakup Sekizkök, "Antrenmanı, Ergin hoca ve Cedi Osman dışında tam kadro yaptık. İyi çalıştık. Avrupa'da her ülkede kupa maçları oynandı. Bizim takımda da kupada final oynayan 6 oyuncu var. Sıkışık fikstür ama çocuklar çok istekli. Kasım ayındaki ilk pencere maçlarında 2 galibiyet almıştık ve iyi basketbol oynamıştık. Sırbistan'ın önemli bir kadrosu var. Ciddi bir basketbol ekolü. Basketbol, Sırbistan'da bir numaralı spor. Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi bugün de galibiyet almak istiyoruz. Çocuklar da istekli. İyi çalıştılar. İnşallah galibiyet alıp İstanbul'a döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Sırbistan ile oynanacak ilk karşılaşmada Tarık Biberovic'in mi yoksa Malachi Flynn'in mi tercih edileceğiyle ilgili soruyu Sekizkök, "Kadroyu kurallar gereği bu gece FIBA'ya bildireceğiz. Ana oyuncumuz Tarık Biberovic. İlk pencerede çok iyi oynadı. Flynn de ilk defa bizimle çalışma imkanı buldu. Sisteme çabuk adapte oldu. Çok akıllı bir oyuncu. O da oynamaya hazır. Son kararı teknik ekip olarak vereceğiz. Kadroda Cedi ile beraber 15 oyuncumuz var. Üç oyuncumuz dinlenecek. Belki onları 2 Mart Pazartesi günü oynayacağımız maçta kullanabiliriz. Kadro bu gece son şekliyle FIBA'ya iletilecek." şeklinde yanıtladı.

Yiğitcan Saybir: "Maça tam anlamıyla hazırız"

Milli basketbolcu Yiğitcan Saybir, en iyi şekilde mücadele ettikleri takdirde Sırbistan'ı mağlup edeceklerini dile getirdi.

Çok zor maç oynayacaklarının farkında olduklarını aktaran 26 yaşındaki oyuncu, "Gruptaki en güçlü 2 rakip karşı karşıya geliyor. İyi hazırlandık. Maça tam anlamıyla hazırız. Elimizden gelen tüm mücadeleyi sahada göstereceğimize inanıyorum. Buradan galibiyetle ayrılırsak inşallah seyircimizin önünde de kazanmak için her şeyi yapacağız." dedi.

Aday kadroya ilk kez davet edilen Flynn'in milli takıma çabuk adapte olduğunu vurgulayan Yiğitcan, "Antrenmanlarda milli takım için elinden geleni yapacağını gösterdi. İnşallah maçta da ondan iyi bir performans alırız. Herkes elinden gelen mücadeleyi iyi bir şekilde gösterirse buradan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Biberovic ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı

A Milli Takım'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki antrenmanında başantrenör Ergin Ataman ile Cedi Osman, Panathinaikos AKTOR'un Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Paris Basketbol ile oynadığı müsabaka nedeniyle yer almadı. Tarık Biberovic ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Başantrenör Ataman ile Cedi, bu sabah milli takıma katılacak.

Kaynak: AA

Milli Takım, Sırbistan, Antrenman, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Sırbistan'la Maç İçin Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak
Arda Güler’e maç sonu büyük sürpriz Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz
Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu’na ilginç soru Dakikalarca anlayamadı Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı

00:57
Salladık ama yıkamadık Fenerbahçe, Avrupa’ya galibiyetle veda etti
Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
23:19
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
22:30
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde adını son 16 takım arasına yazdırdı İşte muhtemel rakiplerimiz
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 02:11:36. #7.11#
SON DAKİKA: A Milli Takım Sırbistan'la Maç İçin Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.