A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem, toprağa verildi - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem, toprağa verildi

22.03.2022 13:44

Yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Göztepe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem (80), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Göztepe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem (80), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Sarı-kırmızılı formayla attığı 145 golle takımın Süper Lig tarihindeki en skorer ismi olan ve "Buldozer" lakabıyla anılan Fevzi Zemzem için ilk tören, Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlendi.

Törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Göztepe Kulüp Başkanvekili Talat Papatya, Fevzi Zemzem'in takım arkadaşları, Göztepe'nin takım kaptanı Halil Akbunar, futbolcular, ailesi ve yakınları katıldı.

Abdül Batur, törende yaptığı konuşmada, "Buldozer Fevzi"nin çok iyi bir insan ve çok iyi bir futbolcu olduğunu, anısını yaşatacaklarını belirtti.

Türk futbolunda büyük iz bırakan Fevzi Zemzem'in ayrı bir değer olduğunu kaydeden Batur, "Üzüntümüz sonsuz. Onları gelecek kuşaklara hatırlatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya da Fevzi Zemzem'in kulübün büyük bir değeri olduğunu aktararak, "Göztepe'mizin en fazla gol atan futbolcusu olması, Milli Takım'da attığı goller ve teknik direktör olarak çalıştırdığı takımlarla bize büyük gurur yaşattı." diye konuştu.

Fevzi Zemzem'in oğlu Murat Zemzem ise çok iyi bir insan ve çok iyi bir babayı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Tören sırasında stadın reklam panolarında "Unutmayacağız Fevzi Zemzem" yazısı yer aldı ve skor tabelasında futbolcuya ilişkin videonun sunumu yapıldı.

9 numaralı formasıyla uğurlandı

Üzerinde takım bayrağı ve 9 numaralı forması olan naaş, takım arkadaşları ile Göztepelilerin omuzları üstünde stattan uğurlanarak Hocazade Camisi'ne getirildi.

Fevzi Zemzem ile dün yaşamını yitiren eski yelken sporcusu Suat Özdağ'ın cenaze namazları, aynı camide öğle vakti kılındı.

Murat Zemzem'in taziyeleri kabul ettiği cenaze namazına Konak Belediye Başkanı Abdul Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Göztepe Kulüp Başkanvekili Talat Papatya ve çok sayıda taraftar katıldı.

Zemzem'in cenazesi, Narlıdere Yukarıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fevzi Zemzem, A Milli Futbol Takımı ile çıktığı 18 maçta 6 gol kaydetmişti.

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem, toprağa verildi
A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem, toprağa verildi
A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem, toprağa verildi
A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem, toprağa verildi
A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem, toprağa verildi
A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem, toprağa verildi
A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem, toprağa verildi
A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem, toprağa verildi

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem, toprağa verildi - Son Dakika


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