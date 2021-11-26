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A Milli Takımımız için kura günü! - Son Dakika

A Milli Takımımız için kura günü!

26.11.2021 13:36

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Play-Off'a kalan A Milli Takımımız'ın rakibi bugün belli olacak. Kura çekimi 19.00'da gerçekleşecek. Seri başı olmadığımız için yarı finaldeki maçı deplasmanda oynayacağız. Muhtemel rakipler arasında Portekiz ve İtalya gibi dişli ülkeler de yer alacak.

Dünya Kupası'na katılmak için geçmemiz gereken son bir viraj daha var. Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nu ikincilikle bitiren Milli Takım, Play-Off'a kaldı.

A Milli Takımımız için kura günü! Bu turu geçersek gerisi kolay

SERİ BAŞI DEĞİLİZ

Kura çekimi bugün 19.00'da İsviçre Zürih'te gerçekleşecek. Rakiplerimiz Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler. Seri başı olmayan Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Avusturya ve Çekya ile bu turda eşleşemiyoruz.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Bu turda seri başı olanlar ev sahibi. İlk maçımızı dolayısıyla deplasmanda oynayacağız. Yarı final maçları 24 Mart 2022, finaller de 29 Mart 2022'de oynanacak. Dünya Kupası finallerinin grup kura çekimi 1 Nisan 2022'de gerçekleşecek. Katar'daki büyük organizasyon, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

A Milli Takımımız için kura günü!

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Son Dakika Spor A Milli Takımımız için kura günü! - Son Dakika Spor


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